محافظ مطروح يكرم 3 غطاسين لدورهم فى الإنقاذ

كرّم اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الجمعة، 3 غطاسين بشواطئ مرسى مطروح بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، والعميد عمرو عبدالمجيد، رئيس مدينة مرسى مطروح، وكريم عرفان، مدير الشواطئ.

جاء ذلك لتضحياتهم ودورهم في التعقب لإنقاذ وانتشال ٥ أشخاص من الغرق جرفهم الموج من شاطئ حمام كليوباترا حتى شاطئ الغرام رغم ارتفاع الموج والمد الأسبوع الماضي.

وقدّم محافظ مطروح، الشكر والتقدير للغطاسين مع منحهم شهادة تقدير ومبلغ مالي مع الاعتزاز بهم كمثال لأبناء مطروح المخلصين ونموذج للتضحية والتفاني.

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