"كان عايز منه فلوس".. شاب يقتل صديقه في التجمع الأول

دفعت الخلافات المالية شابا لقتل صديقه في منطقة التجمع الأول بالقاهرة، وتم نقل الجثمان إلي مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة اخطارا من قسم شرطة التجمع الأول، يفيد بورود إشارة من أحد المستشفيات بوقوع جريمة قتل شاب مصطفي محمود، 26عاماً.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلي مكان الحادث، حيث تبين أن مشاجرة نسبت بين المجنى عليه وصديقه بسبب خلافات مالية، أقدم علي إثرها المتهم على قتله، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت الجهات المعنية لتتولي التحقيق.