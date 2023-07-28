"الدستور" يكشف تفاصيل صفقة رضا سليم مع الأهلى.. والمغربى يصل القاهرة اليوم

يصل رضا سليم، لاعب فريق الجيش الملكي المغربي، إلى القاهرة مساء اليوم الجمعة، لإجراء الكشف الطبي وتوقيع عقود انتقاله رسميًا لنادي الأهلي لمدة خمسة مواسم مقابل 2 مليون دولار.

وكشف مصدر مسئول لـ «الدستور»، عن أن الأهلي أنهى كل الإجراءات التعاقدية مع إدارة الجيش الملكي، واشترطت وصول اللاعب للقاهرة للخضوع للكشف الطبي بمعرفة طبيب النادي، قبل إرسال المقابل المالي للصفقة وإعلان انضمامه رسميًا للقلعة الحمراء.

وأضاف المصدر أن "الاتفاق يتضمن دفع الأهلى مبلغ 2 مليون و100 ألف دولار بنظام الأقساط للجيش الملكى، كما يحق للفريق المغربى الحصول على نسبة 20% في حالة إعادة البيع و100 ألف دولار حال مساهمة رضا سليم فى حصد لقب دورى أبطال إفريقيا والدورى المحلى".

وأشار المصدر إلى "أن اللاعب سيحصل على راتب 750 ألف دولار في الموسم الأول مع الأهلي، و850 ألف دولار في الموسم الثاني ومليون دولار في الموسم الثالث ومليون دولار في الموسم الرابع ومليون و50 ألف دولار في الموسم الخامس، وذلك بإجمالي 4 ملايين و650 ألف دولار خلال المواسم الـ5 مع الأهلي".

وخاض رضا سليم رفقة فريقه الجيش الملكي، 38 مباراة بمختلف البطولات في الموسم المنصرم، أحرز خلالها 13 هدفًا، كما قدم 14 تمريرة حاسمة لزملائه في جميع البطولات التي شارك بها مع الفريق المغربي.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي واصل تدريباته بدون راحة أمس الخميس على ملعب مختار التتش بالجزيرة استعدادًا لمباراة الداخلية التي تجمع الفريقين مساء الأحد القادم، ضمن منافسات بطولة كأس مصر.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة للاعبين قبل انطلاق المران، لمراجعة عدد من الجوانب الفنية المتعلقة بالاستعداد للمباراة القادمة.

وأدت مجموعة من اللاعبين تدريبات استشفائية في الجيم وفقًا للبرنامج التدريبي الخاص بالتحضير للمباراة فيما شهد المران تنفيذ فقرات بدنية وخططية متنوعة.

وكان الفريق الأول بنادي الأهلي قد تعادل بدون أهداف مع فريق المصري، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في ختام منافسات بطولة الدوري التي حسم الفريق لقبها.