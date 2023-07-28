"أسراب الناموس" تطارد سكان قرية بالمنوفية.. والأهالي يستغيثون بالمسؤولين

أزمة كبيرة يعيشها سكان قرية شبرا خلفون التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، واستغاثوا من هجوم أسراب الناموس على منازلهم يوميا ما جعل الحياة في القرية مستحيلة.

وقال جمال أحمد، أحد أهالي القرية، إن المشكلة الأساسية تنبع من وجود محطتي صرف صحي إحداها بالقرية، والثانيه على أطرافها لكنها تتبع قرية سبك الضحاك، ويتم صرف مخلفات المحتطين دون معالجة بمصرف القرية، ما يتسبب في رائحة كريهه وهجوم أسراب الناموس على المنازل بشكل مخيف، ونشر الأمراض والأوبئة في القرية.

وأضاف هاني معوض عطية، من أهالي القرية، أن المشكلة بدأت منذ بداية العمل بمحطة صرف صحي القرية منذ عامين وساهم فيها الأهالي، لكن للأسف باتت السبب الرئيسي في انتشار الباعوض والناموس، ما أتعب أهالي القرية وتسبب في انتشار الأمراض والأوبئة.

وقال السيد محمد عبد القوي لـ"الدستور"، إنه يعمل فلاحا وحالته الصحية غير جيدة، وعند وصوله منزله حتى يرتاح بعد يوم عناء بالحقل يجد الباعوض يطارده فأصبح يعيش حالة صعبة من تواجد محطة الصرف الصحي التي تسببت في مشكلة الناموس.

واستغاثت رشا السيد محمد، إحدى سكان القرية، بالمسؤولين لإيجاد لحل لأزمة الناموس على منازل القرية قائلة بلغتها العفوية: "ولادنا حالتهم صعبه والباعوض تسبب لهم في أمراض كثيرة، وعايشين في رائحة لا تطاق، ولم تجدي أي مبيدات".



وقال محمود محمد الشاعر، من أهالي القرية، إن الأهالي بالقرية عرضوا منازلهم للبيع بسبب عدم قدرتهم على العيش بالقرية، ولكن دون جدوى، مضيفا بأن الأهالي هنا في شبرا خلفون في معاناة لا أحد يتخيلها، مطالباً بتغطية مصرف القرنين أو تشغيل محطات الصرف بدلا من الإنفاق عليها من قبل الدولة دون جدوى.

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