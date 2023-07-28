الجمعة 28 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس المجلس الرئاسى الليبى: نمو إفريقيا ينعكس إيجابًا على الاقتصاد العالمى

محمد المنفي
محمد المنفي

قال محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي: إننا نسعى لخلق شراكات استراتيجية جادة ومتوازنة وعادلة، مثل شراكتنا مع الاتحاد الروسي، التي ستعزز قدرات القارة على إنجاز مستهدفات الأجندة القارية 2063.

نقل التكنولوجيا والتعاون العلمى المشترك 

وأوضح "المنفي"، خلال كلمته اليوم الجمعة ضمن أعمال القمة الروسية- الإفريقية المُنعقِدة في مدينة سان بطرسبرج، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن هذا التعاون سيتم من خلال نقل التكنولوجيا والتعاون العلمي المشترك في مجال الطاقة البديلة والاقتصاد الأخضر والرقمي، وتوفير خطوط تمويل تحتاجها إفريقيا ومواردها الذاتية لتنفيذ مشروعات التنمية المستدامة فيها.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي أن نمو إفريقيا، القارة الغنية بالموارد والثروات الطبيعية، سينعكس إيجابا على الاقتصاد العالمي واقتصادات الدول الأخرى، ما يستوجب من شركائنا تغيير أنماط التعاون السائد، بحيث تحل الشراكة محل التبعية، والتوازن محل الاختلال.

أفريقيا ​​الاقتصاد العالمي نمو أفريقيا نمو رئيس المجلس الرئاسي الليبي المجلس الرئاسى الليبى سينعكس

مواد متعلقة

رئيس غينيا: سنتعاون مع روسيا فى مجالى التعليم واستخراج الثروات الطبيعية

رئيس أوغندا: إفريقيا لا تتمتع بإمكانات الصناعة والتكنولوجيا ونعمل على تصحيح اقتصادات بلادنا

بوتين: العلاقات بين روسيا ومصر لها استراتيجية خاصة على امتداد السنين

أبرز تصريحات بوتين خلال فعاليات اليوم الثانى للقمة الإفريقية الروسية

الرئيس السيسى: مصر ملتزمة بتعميق الشراكة الاستراتيجية وتفعيل التعاون المشترك مع روسيا

الرئيس السيسى: القمة الروسية الإفريقية تأتى فى ظرفٍ دولى بالغ التعقيد

رئيس الكاميرون: القارة الإفريقية لا تتمتع بتمثيل مناسب عالميًا

بوتين: سنزيد من إمدادات الحبوب إلى إفريقيا رغم العقوبات الغربية

الأكثر قراءة

نتيجة 3 ثانوي أزهر| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023

أمن الجيزة يكشف لغز سقوط شاب من عقار في حدائق أكتوبر

الآن نتيجة ثالثة ثانوي أزهر 2023| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

موعد إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة ورابط النتيجة

بالانفوجراف .. "الزراعة في اسبوع" من ٢١ وحتى ٢٧ يوليو الجاري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «2-3»

وائل لطفي

الحكومة وإدارة الأزمات

ماجد حبته

استقرار إفريقيا.. وروسيا

محمد عبدالعزيز

رحل الطفل المعمّر

د هند جاد

إلى جناب الكوماندا المهم..!

خالد عكاشة

التصدع الإسرائيلى.. ومآلات الصورة الزاهية

محمد العسيري

عفاريت القيالة

وائل لطفي

لماذا تصرخ اللجان؟!

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية: محاولات الجانب الإسرائيلى تقسيم الأقصى لن تنال من كونه وقفًا إسلاميًا خالصًا

مصر تدين اقتحام مسئولين إسرائيليين المسجد الأقصى.. وتحذر من عواقب خطيرة

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟