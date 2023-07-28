رئيس المجلس الرئاسى الليبى: نمو إفريقيا ينعكس إيجابًا على الاقتصاد العالمى

قال محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي: إننا نسعى لخلق شراكات استراتيجية جادة ومتوازنة وعادلة، مثل شراكتنا مع الاتحاد الروسي، التي ستعزز قدرات القارة على إنجاز مستهدفات الأجندة القارية 2063.

نقل التكنولوجيا والتعاون العلمى المشترك

وأوضح "المنفي"، خلال كلمته اليوم الجمعة ضمن أعمال القمة الروسية- الإفريقية المُنعقِدة في مدينة سان بطرسبرج، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن هذا التعاون سيتم من خلال نقل التكنولوجيا والتعاون العلمي المشترك في مجال الطاقة البديلة والاقتصاد الأخضر والرقمي، وتوفير خطوط تمويل تحتاجها إفريقيا ومواردها الذاتية لتنفيذ مشروعات التنمية المستدامة فيها.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي أن نمو إفريقيا، القارة الغنية بالموارد والثروات الطبيعية، سينعكس إيجابا على الاقتصاد العالمي واقتصادات الدول الأخرى، ما يستوجب من شركائنا تغيير أنماط التعاون السائد، بحيث تحل الشراكة محل التبعية، والتوازن محل الاختلال.