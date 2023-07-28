الجمعة 28 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين جامعتي طنطا و"أبوجا" النيجيرية

جامعة طنطا
جامعة طنطا

أعلن الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، عن توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين جامعة طنطا وجامعة "أبوجا" في دولة نيجيريا الفدرالية، لدعم أواصر التعاون المشترك في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي بين الجامعتين، وإرسال طلاب جامعة "أبوجا" للدراسة بجامعة طنطا في مختلف التخصصات، وتدريب الكوادر العلمية وتبادل الخبرات بين الطرفين.

وقع الاتفاقية الدكتور محمد حسين، نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون التعليم والطلاب، بحضور وفد رفيع المستوى من دولة نيجيريا وممثلين عن جامعة "أبوجا" في دولة نيجيريا الفدرالية، وضم المستشار أديسوبى ساموتو، وزير مفوض لسفارة دولة نيجيريا، والدكتور عائشة ساني مايكودي، نائب رئيس جامعة أبوجا للشؤون الإدارية، والدكتور فيليب بوسو أفا، نائب رئيس جامعة أبوجا للشؤون الأكاديمية، والدكتور سليمان علابي يوسف، أستاذ ورئيس قسم اللغة العربية بجامعة جيبوتي.

وصرح الدكتور محمد حسين بأن توقيع الاتفاقية جاء تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، مؤكدًا حرص رئيس الجامعة التام على تعظيم العلاقات الاستراتيجية بين جامعة طنطا ومثيلاتها في الدول الأفريقية ومخرجاتها التعليمية والبحثية والخدمية.

وأشار نائب رئيس الجامعة إلى أن الوفد النيجيري قام بجولة في كليات ومراكز ومستشفيات جامعة طنطا، شملت مبنى إدارة الجامعة، ومركز العلاقات الدولية وشؤون الوافدين، وكلية طب الأسنان، وكلية التمريض، ومستشفى الجراحات الجديد، ووحدة الروبوت والنمذجة الذكية بكلية الهندسة، ومركز اللغة العربية لغير الناطقين بها بكلية الآداب.

وأضاف الدكتور محمود شكل، المدير التنفيذي للمركز الرئيسي للعلاقات الدولية وشؤون الوافدين، أن الوفد النيجيري عبر عن سعادته بالإمكانيات والقدرات المادية والبشرية في مجالات التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع بجامعة طنطا.

جامعة طنطا
جامعة طنطا
جامعة طنطا
جامعة طنطا
جامعة طنطا
جامعة طنطا
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