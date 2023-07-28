باحث سياسي: مشاركة الرئيس السيسي بالقمة الروسية الافريقية تؤكد الشراكة الاستراتيجية مع روسيا

أكد أحمد السيد الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أهمية الحضور المصري برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في القمة الروسية الافريقية الثانية في مدينة سانت بطرسبورج.

وقال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، قال خلال كلمته في القمة الروسية الإفريقية إن النظام الدولي يشهد حالة من الاستقطاب مؤكدا أن السلام هو خيار مصر الاستراتيجي كما أنها تؤمن بقوة المنطق لا منطق القوة.

وأوضح السيد في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن القمة الإفريقية الروسية الأولى عُقدت في عام 2019، تحت الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي إلا أن القمة الحالية شهدت مشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات ورجال الأعمال والعلماء والشخصيات الاجتماعية.

- روسيا تولي أهمية كبيرة للدول الافريقية

وأوضح السيد أن روسيا تولي أهمية كبيرة للدول الافريقية، وفي هذا السياق أشار بوتين في مقال له مُنذ أيام قليلة إلى أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والدول الأفريقية ازداد في عام 2022 ووصل إلى قرابة 18 مليار دولار أمريكي.

ولفت السيد إلي أن هناك إمكانيات كبيرة يُمكن للجانبين استغلالها في تطوير الشراكة التجارية والاقتصادية كما تولي الشركات الروسية اهتمامًا كبيرًا للعمل في القارة ضمن مجالات عديدة من بينها مجال التقنيات العالية والاستكشاف الجيولوجي، وكذلك في إطار مجمع الوقود والطاقة بما في ذلك الطاقة النووية وفي الصناعات الكيميائية وهندسة التعدين والنقل والزراعة والثروة السمكية.

وأضاف الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن القمة ركزت على حالة وآفاق علاقات روسيا مع الدول الإفريقية، وتنمية التعاون السياسي والاقتصادي والفني والثقافي، ومناقشة مجموعة واسعة من القضايا المطروحة على الأجندة الدولية، بما في ذلك الجهود المشتركة لمواجهة التحديات والتهديدات الناشئة، بالإضافة إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي، فضلًا عن الازمات الراهنة وعلى رأسها "الازمة الروسية الأوكرانية".

- أهمية مشاركة مصر في القمة الافريقية الروسية

وحول أهمية الحضور والمشاركة المصرية في القمة، قال "السيد" إن مصر تعد واحدة من الدول المهمة لروسيا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نظرًا لثقلها السياسي والاقتصادي والثقافي في المنطقة، فضلًا عن مكانة مصر الكبيرة في العالم الإسلامي وتعد مصر أحد الشركاء الرئيسين لروسيا الاتحادية في منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية.

وتابع "يُمثل الوجود المصري في القمة أهمية كبيرة، خاصة وأن من يرأس الوفد المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصيا، في دلالة على أهمية الحدث وما يربط البلدين من علاقات صداقة طويلة ومُمتدة، فضلًا عن التعاون في العديد من المجالات.

- مصر تبنت سياسة خارجية أكثر انفتاحًا وتوسعًا في علاقاتها الدولية

ولفت إلي أنه منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم في مصر، تبنّت مصر سياسة خارجية أكثر انفتاحًا وتوسعًا في علاقاتها الدولية، وبنائها على أسس تتسم بالتوازن وتتيح لها تعدد الاختيارات، كما ترتبط مصر وروسيا باتفاقية شراكة استراتيجية وشاملة، وأصبحت روسيا ذات أهمية كبيرة لمصر على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية.

وأضاف السيد أن الرئيس السيسي عقد على هامش القمة لقاء ثنائي مع الرئيس بوتين تبادلا فيه وجهات النظر حول الشراكة الثنائية بين البلدين وتطويرها في المستقبل.

وتابع السيد “ ان الرئيس السيسي تناول خلال القمة وجهة النظر المصرية حول تطورات الازمة الأوكرانية، والدفع نحو إيجاد حل سلمي للازمة”، مشيرا إلى أن مصر شاركت ضمن المبادرة الأفريقية المشتركة للإسهام في تسوية الأزمة الروسية-الأوكرانية، في 17 يونيو الماضي.

وأشار السيد إلي أن الرئيس السيسي استعرض ازمة الغذاء، واستعرض مع القادة الأفارقة للتداعيات السلبية للازمة على القارة الإفريقية، ومحاولة التوصل مع روسيا لإيجاد حل لتلك الأزمة، خاصة بعد انسحاب روسيا الأسبوع الماضي من اتفاقية تصدير الحبوب، وربط عودتها للاتفاقية مقابل تنفيذ عدد من شروطها في هذا الصدد.

واختتم السيد تصريحاته قائلا "روسيا تحمل تقدير للدور المصري ينطلق من اتباع مصر لسياسة خارجية متوازنة، كما تقدر روسيا الموقف المصري من مختلفة الأزمات في إقليم الشرق الأوسط وفي القارة الإفريقية".