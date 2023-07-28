الرئيس السيسى: القمة الروسية الإفريقية تأتى فى ظرفٍ دولى بالغ التعقيد

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن القمة الروسية الإفريقية الثانية تأتي في ظرفٍ دولي بالغ التعقيد، ومناخٍ عام يتسم بدرجة عالية من الاستقطاب، والتغيرات التي باتت تمس القواعد الرئيسية التي بُنِي على أساسها نظامنا الدولي بمفهومه الحديث.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته اليوم الجمعة، ضمن أعمال القمة الروسية الإفريقية المُنعقِدة في مدينة سان بطرسبرج: "أود أن أعرب لفخامة الرئيس بوتين عن تقديرنا البالغ لحفاوة الترحيب وكرم الضيافة، ويُسعدني أن أتوجه اليوم في الدورة الثانية للقمة الإفريقية الروسية التي تشرفت بإطلاق نسختها الأولى بجانب الرئيس بوتين عام 2019 خلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي".

وأضاف: "إن دولنا الإفريقية تواجه عددًا ضخمًا من التحديات التي لا تؤثر فقط على قدرتها على استكمال مسارها التنموي، وإنما تهدد محددات أمنها وحقوق الأجيال المقبلة، وباتت شعوبنا تتساءل بشكلٍ مشروع عمَّا لدينا من أدواتٍ للتصدي لهذه التحديات".