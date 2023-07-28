الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس السيسى: مصر ملتزمة بتعميق الشراكة الاستراتيجية وتفعيل التعاون المشترك مع روسيا

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر ملتزمة باستمرار انخراطها بشكل جاد ومخلص في ضوء تعميق الشراكة الاستراتيجية، إيمانًا بالفرص ومساحات التعاون الواسعة القائمة في إطارها، وذلك من خلال تسخير الأدوات والإمكانات المصرية على المستوى الوطني، وعبر تفعيل التعاون القائم بين الشراكات المصرية ونظيرتها الروسية في مجالات الاهتمام المشترك.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته اليوم الجمعة، ضمن أعمال القمة الروسية الإفريقية المُنعقِدة في مدينة سان بطرسبرج، وأيضًا على المستوى القاري من خلال رئاسة مصر للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية "النيباد"، وكذلك ريادة ملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد الصراعات على مستوى الاتحاد الإفريقي، لتدعيم جهود تعزيز السلم والأمن وتحقيق التنمية.

واختتم الرئيس السيسي كلمته، قائلًا أتقدم بالشكر مرة أخرى لروسيا وللرئيس بوتين على عقد القمة الروسية الإفريقية، وأعرب عن التطلع لاستمرار التنسيق في إطار الشراكة المحورية القائمة بيننا، متمنيًا للشعب الروسي وكافة الشعوب الإفريقية دوام التقدم والازدهار. 

السيسي الشراكة الاستراتيجية بشكل جاد ومخلص مصر ملتزمة تعمير

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