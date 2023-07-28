الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

27 انتصارًا والعندليب كبير الهدافين.. مسيرة الزمالك فى البطولات العربية

عبد الحليم علي
عبد الحليم علي

تحمل مباراة اليوم بين الزمالك والاتحاد المنستيري الرقم 58 في تاريخ مشاركات الزمالك في بطولات الأندية العربية، ويبحث خلالها الفارس الأبيض عن تحقيق الفوز الثامن والعشرين عربيًا.

الزمالك خاض 57 مباراة في البطولات العربية حقق خلالها 27 انتصارًا وتعادل 16 مرة وخسر 14 مرة وسجل 79 هدفًا ودخل مرماه 58 هدفًا.

وتصدر عندليب الكرة المصرية عبدالحليم علي قائمة هدافي الزمالك في البطولات العربية برصيد 13هدفا، يليه جمال حمزة برصيد 8 أهداف وسامح يوسف برصيد سبعة أهداف.

وسجل أربعة أهداف كل من حازم إمام وطارق السعيد وعمرو زكي، بينما سجل ثلاثة أهداف كل من أحمد صالح ومحمود محمود ومحمد صديق وحسام حسن ومصطفى جعفر.

وسجل هدفين كل من بشير التابعى والكونغولي كابونجو كاسونجو، وفي المقابل سجل هدفًا واحدًا كل من هشام إبراهيم وعماد صلاح وإبراهيم حسن ووائل القباني ومحمد عبد الواحد والكاميرونى مارك موبواه ووليد صلاح عبداللطيف ومحمد أبوالعلا والمعتز بالله إينو والعراقي صالح سدير وعلاء عبدالغني وفرج شلبي وعمرو الصفتي وأسامة حسن والغاني أولي كوايجونيور وباسم مرسي ومحمود عبدالرازق "شيكابالا" وحازم إمام "الصغير" ومحمود حمدي "الونش"، إضافة لهدف سجله عبدالله نهار لاعب الكويت الكويتي في مرمى فريقه.

بطولات الأندية العربية الزمالك عبد الحليم علي جمال حمزة سامح يوسف

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