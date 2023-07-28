فاز 4 مرات وخسر مثلها ..التكافؤ يسيطر على مباريات الزمالك والأندية التونسية عربيا

إذا كانت مباراة الزمالك والاتحاد المنستيري التونسي اليوم في بطولة الأندية العربية هى الأولى بين الفريقين في كل البطولات، فإنها تحمل الرقم 11 في تاريخ مواجهات الزمالك أمام الأندية والتونسية في البطولات العربية.

واجه الزمالك أندية الصفاقسي والترجي والبنزرتي في المباريات العشر التي سيطر التكافؤ عليها، حيث فاز الزمالك أربع مرات وخسر مثلها وانتهت مباراتين بالتعادل وسجل الزمالك 14 هدفا وهو نفس عدد الأهداف التي دخلت مرماه.

في دوري أبطال العرب موسم 2003 -2004 خاض الزمالك 4 مباريات أمام الصفاقسي في دور المجموعات والدور نصف النهائي ومباراتين أمام الترجي في دور المجموعات، حيث فاز على الصفاقسي التونسي في تونس 3-1 وسجل الأهداف عبد الحليم علي في الدقيقة الثالثة ومحمد صديق في الدقيقتين 52 و73، و خسر أمامه في القاهرة بهدفين نظيفين في دور المجموعات، وخسر الزمالك أمام الصفاقسي التونسي مرتين في نصف النهائي الأولى بهدفين نظيفين والثانية بهدفين مقابل هدف وسجل عبد الحليم علي هدف الزمالك في الدقيقة 36.

وفاز الزمالك على الترجي بالقاهرة بثلاثة أهداف نظيفة سجلها وائل القباني وجمال حمزة وعبد الحليم علي في الدقائق 35 و64 و70، كما فاز عليه في تونس 2-1 سجلهما محمود محمود وسامح يوسف في الدقيقتين 14 و73.

في دوري أبطال العرب موسم 2004 – 2005، التقي الزمالك مع الصفاقسي في دور المجموعات وتعادل معه بالقاهرة 1-1 وسجل الهدف محمود محمود في الدقيقة 61 وخسر أمامه في تونس بهدفين نظيفين.

في دوري أبطال العرب موسم 2005 –2006 التقي الزمالك مع البنزرتي في الدور الأول وتعادلا 2-2 في تونس وسجل الهدفين عبدالحليم علي وحازم إمام في الدقيقتين 24 و31 وفاز الزمالك في استاد السكة الحديد بالقاهرة 2-1 وسجل الهدفين المعتز إينو وفرج شلبي في الدقيقتين 7 و58.