رئيس "بورفؤاد" ببورسعيد: التحول الرقمى ارتقى بالمستوى الإدارى فى المدينة

رئيس "بورفؤاد" ببورسعيد: التحول الرقمى ارتقى بالمستوى الإدارى فى المدينة
عقد اللواء محمد عامر، رئيس مدينة بورفؤاد في بورسيعد، اجتماعاً موسعاً، وذلك في إطار اللقاءات الدورية لمتابعة سير العمل، بحضور المهندسة نادية رشوان، سكرتير مدينة بورفؤاد، ومديري إدارات ديوان مجلس المدينة.
واستعرض رئيس المدينة سير عمل كل فى إدارته، مؤكداً أن ديوان مجلس المدينة شهد أعلى مستوى من التطور، سواء فى النظم الإدارية والتجهيزية أو فى مستوى الأداء والتدريب للعاملين داخل الديوان، فى إطار الارتقاء بالمستوى الوظيفى لهم وتقديم الخدمات للمواطنين على أعلى درجة من الكفاءة.
وأكد عامر أن كافة إدارات الديوان شهدت تطوراً كبيراً على غرار المشروعات المطورة فى كافة القطاعات، مؤكداً أن إدخال منظومة التحول الرقمي بالمدينة ساهم فى الارتقاء بالمستوى الإداري والخدمات المقدمة للمواطن، وعمل على توفير الوقت والجهد من خلال سرعة إنجاز الأعمال على أعلى درجة من الكفاءة والدقة، وساهم فى تحقيق مستويات كبيرة من الرضا لدى المواطنين، وذلك بعد الاستعانة بالوسائل الإلكترونية والرقمية لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بصورة حضارية ومتميزة.
كما أكد أن العاملين بديوان مجلس المدينة هم المحور الرئيسي في تنفيذ خطط التنمية والنهوض بكافة قطاعات العمل الإدارية والتنفيذية داخل المدينة، مطالباً الجميع بضرورة بذل المزيد من الجهد والإخلاص في العمل وإنهاء مصالح المواطنين.
وفي سياق متصل، ناقش سبل رفع أداء منظومة النظافة بالشوارع الرئيسية والجانبية، إضافة إلى المتابعة المستمرة لرفع الإشغالات والتعديات على الطريق العام، كما وجّه سيادته ببذل مزيد من الجهد لضرورة الاهتمام بأعمال النظافة ورفع تجمعات القمامة أولاً بأول، مشدداً على الرقابة المستمرة على عمال النظافة لضمان تحقيق أعلى مستوياتها، كما شدد على مسئولي المتابعة الميدانية والإشغالات برفع جميع الإشغالات بشوارع المدينة المختلفة، والتواجد بصفة دائمة بالشوارع لمنع الباعة الجائلين من التواجد بالشوارع، تسهيلاً للحركة المرورية.
كما تابع ما وصلت إليه خطة العمل خلال منظومتي تحسين البيئة والحدائق، حيث شدد على ضرورة تحقيق أعلى مستوى من النظافة والاهتمام بالمسطحات الخضراء بأنحاء المدينة، كما أكد أهمية دور عمال النظافة الذي يعد عاملاً أساسياً في تحقيق المظهر الحضاري والمشرف للمدينة، وأيضاً لجهودهم المتواصلة التي تتكامل مع كافة الجهود التي يتم تحقيقها في مختلف المشروعات التنموية والخدمية للارتقاء بحياة المواطنين، لافتاً إلى تقديم كافة الدعم لهم.
كما وجّه الأجهزة التنفيذية بضرورة مضاعفة الجهود وتكثيف حملات سيارة الضباب بشكل يومي لتغطية كافة مناطق وقطاعات المدينة، وذلك لمواجهة ظاهرة انتشار الناموس بالتحديد ونحن على أعتاب فصل الصيف، في إطار حملة الوقاية من الإصابة بالأمراض التي ينقلها البعوض، والحفاظ على البيئة وصحة المواطنين ولمكافحة انتشار الحشرات الضارة.