رئيس "بورفؤاد" ببورسعيد: التحول الرقمى ارتقى بالمستوى الإدارى فى المدينة

عقد اللواء محمد عامر، رئيس مدينة بورفؤاد في بورسيعد، اجتماعاً موسعاً، وذلك في إطار اللقاءات الدورية لمتابعة سير العمل، بحضور المهندسة نادية رشوان، سكرتير مدينة بورفؤاد، ومديري إدارات ديوان مجلس المدينة.

واستعرض رئيس المدينة سير عمل كل فى إدارته، مؤكداً أن ديوان مجلس المدينة شهد أعلى مستوى من التطور، سواء فى النظم الإدارية والتجهيزية أو فى مستوى الأداء والتدريب للعاملين داخل الديوان، فى إطار الارتقاء بالمستوى الوظيفى لهم وتقديم الخدمات للمواطنين على أعلى درجة من الكفاءة.

وأكد عامر أن كافة إدارات الديوان شهدت تطوراً كبيراً على غرار المشروعات المطورة فى كافة القطاعات، مؤكداً أن إدخال منظومة التحول الرقمي بالمدينة ساهم فى الارتقاء بالمستوى الإداري والخدمات المقدمة للمواطن، وعمل على توفير الوقت والجهد من خلال سرعة إنجاز الأعمال على أعلى درجة من الكفاءة والدقة، وساهم فى تحقيق مستويات كبيرة من الرضا لدى المواطنين، وذلك بعد الاستعانة بالوسائل الإلكترونية والرقمية لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بصورة حضارية ومتميزة.

كما أكد أن العاملين بديوان مجلس المدينة هم المحور الرئيسي في تنفيذ خطط التنمية والنهوض بكافة قطاعات العمل الإدارية والتنفيذية داخل المدينة، مطالباً الجميع بضرورة بذل المزيد من الجهد والإخلاص في العمل وإنهاء مصالح المواطنين.

وفي سياق متصل، ناقش سبل رفع أداء منظومة النظافة بالشوارع الرئيسية والجانبية، إضافة إلى المتابعة المستمرة لرفع الإشغالات والتعديات على الطريق العام، كما وجّه سيادته ببذل مزيد من الجهد لضرورة الاهتمام بأعمال النظافة ورفع تجمعات القمامة أولاً بأول، مشدداً على الرقابة المستمرة على عمال النظافة لضمان تحقيق أعلى مستوياتها، كما شدد على مسئولي المتابعة الميدانية والإشغالات برفع جميع الإشغالات بشوارع المدينة المختلفة، والتواجد بصفة دائمة بالشوارع لمنع الباعة الجائلين من التواجد بالشوارع، تسهيلاً للحركة المرورية.

كما تابع ما وصلت إليه خطة العمل خلال منظومتي تحسين البيئة والحدائق، حيث شدد على ضرورة تحقيق أعلى مستوى من النظافة والاهتمام بالمسطحات الخضراء بأنحاء المدينة، كما أكد أهمية دور عمال النظافة الذي يعد عاملاً أساسياً في تحقيق المظهر الحضاري والمشرف للمدينة، وأيضاً لجهودهم المتواصلة التي تتكامل مع كافة الجهود التي يتم تحقيقها في مختلف المشروعات التنموية والخدمية للارتقاء بحياة المواطنين، لافتاً إلى تقديم كافة الدعم لهم.

كما وجّه الأجهزة التنفيذية بضرورة مضاعفة الجهود وتكثيف حملات سيارة الضباب بشكل يومي لتغطية كافة مناطق وقطاعات المدينة، وذلك لمواجهة ظاهرة انتشار الناموس بالتحديد ونحن على أعتاب فصل الصيف، في إطار حملة الوقاية من الإصابة بالأمراض التي ينقلها البعوض، والحفاظ على البيئة وصحة المواطنين ولمكافحة انتشار الحشرات الضارة.