الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الزراعة: إعطاء أكثر من 2.4 مليون جرعة ضد مرضى الحمى القلاعية والوادى المتصدع

تحصين الماشية
تحصين الماشية

أشاد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بجهود الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطرى في المحافظات الذين يواصلون العمل في ظل الظروف شديدة الحرارة التى تشهدها البلاد حاليًا من أجل الحفاظ على الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة، حيث تلقى "القصير " تقريرًا من الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع خلال الحملة القومية الثانية التي بدأت 15 يوليو 2023 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

أفاد التقرير بأنه تم تحصين حوالي مليون و284 ألفًا و806 رأس ماشية من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد مرض الحمى القلاعية منذ بداية الحملة وحتى 26 يوليو الجاري.
وتحصين حوالي مليون و186 ألفًا و581 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع من الأبقار والجاموس والاغنام والماعز والجمال منذ بداية الحملة وحتى 26 يوليو الجارى أيضًا.
من ناحيته المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وجه الشكر لكل العاملين والأطباء بالهيئه والمديريات بالمحافظات، مؤكدًا أن الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية تأتي في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المربين والمزارعين.
وتشمل تحصين الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد مرضيّ الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع من خلال لجان ثابتة ومتحركة ومن بيت لبيت ومناشدًا السادة المربين بضرورة التعاون مع لجان التحصين، حفاظًا على ممتلكاتهم من الثروة الحيوانية، وتحقيقًا للأهداف القومية المرجوة من هذه الحملة، كما يناشدهم بضروة التأمين على مواشيهم، لأن هذا هو الطريق الأمثل لتعويضهم في حالة نفوق الحيوان أو سرقته.

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