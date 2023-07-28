الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

غلق 15 محلًا و13 ورشة لمخالفة المواعيد الرسمية فى الغربية

مخالفة
مخالفة

قال عمرو فكري، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، إنه تم إغلاق 15 محلاً و13 ورشة بسبب مخالفتها المواعيد الرسمية للإغلاق، خلال زيارة اللجان للوحدات المحلية في مركز المحلة، كما تم إطفاء الإنارة الخارجية لـ55 محلاً تطبيقًا لقرارات مجلس الوزراء بترشيد استهلاك الكهرباء.

وأشار "فكري" إلى استمرار الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحلة في تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، والتي تتعلق بتطبيق المواعيد الرسمية لفتح وإغلاق المحال التجارية والمولات والمطاعم والورش.

وأكد رئيس المدينة تفعيل عمل اللجان المشكلة في كل وحدة محلية، تحت إشراف نواب رئيس المدينة، وتقوم بزيارة جميع المحال التجارية والورش والمطاعم والمولات، لضمان الالتزام بتطبيق الإجراءات القانونية وتحقيق الانضباط التام.

غلق الوفد محل تعاون ورشة لمخالفة مواعيد الغلق الرسمية بالغربية

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