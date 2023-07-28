الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أسوان تؤجل قطع المياه عن بعض المناطق لتخفيف المعاناة عن المواطنين

مياه الشرب
مياه الشرب

أعلنت محافظة أسوان عن تأجيل قطع مياه الشرب الذي كان مقررًا له أن يتم اليوم، ويستمر حتى صباح غدٍ السبت، عن بعض المناطق والأحياء السكنية في مدينة أسوان.

وأوضحت محافظة أسوان أنه تم تأجيل انقطاع مياه الشرب لأجل غير مسمى وخاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة غير المسبوق.

جاء ذلك بناءً على توجيهات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وفي إطار حرصه على تخفيف المعاناة عن المواطنين.

وحرصت محافظة أسوان على نشر منشور لتأجيل قطع مياه الشرب، الذي كان مقررًا له أن يتم اليوم، ويستمر حتى صباح غدٍ السبت، عن بعض المناطق والأحياء السكنية، على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حتى يتمكن جميع المواطنين والمتابعين والمتفاعلين عبر الصفحة من معرفة عدم انقطاع المياه ومشاركة المنشور أيضًا لتعريف المواطنين.

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