الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالشرقية

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

أصيب 4 أشخاص بكدمات وجروح وإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات في أنحاء متفرقة من الجسد، صباح اليوم الجمعة؛ إثر تعرضهم لوقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكي يستقلونها في طريق بلبيس - السلام، في دائرة ونطاق مركز شرطة بلبيس في محافظة الشرقية.

وهرعت عربات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل جميع المصابين إلى مسشتفى بلبيس المركزي، وتقديم الإسعافات الطبية والعلاج اللازم لهم جميعًا، قبل تحويل أحد المصابين إلى مستشفى الأحرار التعليمي في مدينة الزقازيق لخطورة حالته، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.

إنقلاب سيارة سوزوكي طريق بلبيس - السلام مركز شرطة بلبيس محافظة الشرقية عربات الإسعاف

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