الكرملين: لا ننتظر دعوة بوتين لمنتدى التعاون الاقتصادى لدول آسيا فى أمريكا

علقت الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الجمعة، على حضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا ينتظر دعوة إلى منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ APEC المقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف "بيسكوف" في تصريحات صحفية اليوم، أن الكرملين لا ينتظر دعوة الرئيس بوتين إلى قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "APEC" المقامة في سان فرانسيسكو نوفمبر المقبل، وفقًا لما نقلته قناة روسيا اليوم.

جاء هذا ردًا على ما نشرته صحيفة واشنطن بوست نقلًا عن مسئولين أمريكيين قولهم إن السلطات الأمريكية لم تكن تنوي دعوة بوتين إلى هذا الاجتماع، ورد "بيسكوف" على ذلك بأن الحديث عن ذلك لم يدر بالأساس.