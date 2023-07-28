تقرير كندي: هرم خوفو مليء بالقصص التاريخية الفريدة وأعجوبة معمارية مذهلة

رشح موقع سياحي كندي، هرم خوفو الأكبر ضمن قائمة المعالم الأكثر شهرة وشعبية لدى المسافرين من حول العالم، وقال أنه مليء بالقصص التاريخية الفريدة وأعجوبة معمارية مذهلة صمدت أمام اختبار الزمن لآلاف السنين.

وقال موقع "ذا ترافل" الكندي المتخصص في السياحة والسفر، لقد أعجبت البشرية بهرم الجيزة الأكبر في مصر منذ آلاف السنين ، وهو أحد أشهر المعالم في العالم.

وتابع التقرير، ظلت هذه العجائب الأصلية والأقدم في العالم القديم قائمة لآلاف السنين ، ولكن تم الاعتراف بها أيضًا كموقع تراث عالمي لليونسكو، يُعرف أيضًا باسم الهرم الأكبر أو هرم خوفو الأكبر ، هذه الأعجوبة المعمارية هي أكبر هيكل لأهرامات الجيزة الثلاثة ، وتقع على الضفاف الغربية لنهر النيل في شمال مصر، و تم بناء هذا الهيكل المذهل من قبل خوفو من الأسرة الرابعة ويضم قاعدة من 754 قدمًا ، تتكون من أكثر من مليوني كتلة حجرية.

- هرم خوفو هو الأكبر على وجه الأرض بارتفاع 481 قدما

وعن تاريخ الهرم الأكبر، قال الموقع إنه يُعتقد أن الفرعون خوفو بدأ فورة البناء لأول مرة في حوالي 2550 قبل الميلاد، مشيرا إلى أنه هو الأكبر على وجه الأرض بارتفاع 481 قدما، وأكد تطور التصميم في عهد المصريين القدماء ظهر جليا في تصميم الأهرامات الأصغر.

وأضاف "اليوم عندما ننظر إلى كيفية بناء هذه الأهرامات فهو مجرد أمر محير للعقل، لا يزال العلماء يتجادلون حول مدى إمكانية البدء حتى في مشروع بناءه، ولكن كما هو الحال مع كل شيء، هناك تفسير ما، بالرغم من الصعب علنا رؤيته، لكننا نعلم الآن أن العمال المصريين كانوا ماهرين ويتلقون تغذية جيدة."

وتابع: "واصل ابن خوفو الملك خفرع بناء هرم الجيزة الثاني جنبًا إلى جنب مع تمثال أبو الهول الشهير، منحوتة من الحجر الجيري، هذه الصورة لمخلوق أسطوري تظهر رأس فرعون على جسد أسد، فيما تقول أحد المعتقدات أن أبو الهول موجود هناك ليقف حراسة لمجمع المقبرة القديمة".