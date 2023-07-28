بعد هزيمته أمام الشرطة العراقى.. البدرى يستقيل من تدريب الصفاقسى التونسى

أعلن نادي الصفاقسي التونسي، استقالة حسام البدري، المدير الفني للفريق، من منصبه بعد خسارة فريقه أمام الشرطة العراقي في افتتاح مواجهات الفريقين بالبطولة العربية للأندية.

وتعرض الصفاقسي للخسارة أمام الشرطة العراقي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت مساء الخميس، ضمن الجولة الأولى بدور المجموعات من البطولة العربية.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الصفاقسي التونسي تغريدة عبر تويتر "تقدم المدرب حسام البدري بالشكر لهيئة النادي الرياضي الصفاقسي كما قام بتسليم استقالته من منصبه على رأس الإطار الفني للفريق الأول.. وعلى إثر ذلك نتقدم للكابتن بجزيل الشكر على مجهوداته المبذولة منذ قدومه ونتمنى له التوفيق في قادم مسيرته المهنية".