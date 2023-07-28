الجمعة 28 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد هزيمته أمام الشرطة العراقى.. البدرى يستقيل من تدريب الصفاقسى التونسى

البدرى
البدرى

أعلن نادي الصفاقسي التونسي، استقالة حسام البدري، المدير الفني للفريق، من منصبه بعد خسارة فريقه أمام الشرطة العراقي في افتتاح مواجهات الفريقين بالبطولة العربية للأندية.

وتعرض الصفاقسي للخسارة أمام الشرطة العراقي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت مساء الخميس، ضمن الجولة الأولى بدور المجموعات من البطولة العربية.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الصفاقسي التونسي تغريدة عبر تويتر "تقدم المدرب حسام البدري بالشكر لهيئة النادي الرياضي الصفاقسي كما قام بتسليم استقالته من منصبه على رأس الإطار الفني للفريق الأول.. وعلى إثر ذلك نتقدم للكابتن بجزيل الشكر على مجهوداته المبذولة منذ قدومه ونتمنى له التوفيق في قادم مسيرته المهنية".

الصفاقسي التونسي حسام البدري البطولة العربية الشرطة العراقى

الأكثر قراءة

نتيجة 3 ثانوي أزهر| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

الآن نتيجة ثالثة ثانوي أزهر 2023| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023.. بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 الأزهري| رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية بالاسم فقط

البطولة العربية.. بنزيما يقود اتحاد جدة لانتصار ثمين على الترجى

زغاريد وابتهالات.. فرحة المريدين خلال الاحتفال بمولد"سلطان الإسكندرية"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «2-3»

وائل لطفي

الحكومة وإدارة الأزمات

ماجد حبته

استقرار إفريقيا.. وروسيا

محمد عبدالعزيز

رحل الطفل المعمّر

د هند جاد

إلى جناب الكوماندا المهم..!

خالد عكاشة

التصدع الإسرائيلى.. ومآلات الصورة الزاهية

محمد العسيري

عفاريت القيالة

وائل لطفي

لماذا تصرخ اللجان؟!

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية: محاولات الجانب الإسرائيلى تقسيم الأقصى لن تنال من كونه وقفًا إسلاميًا خالصًا

مصر تدين اقتحام مسئولين إسرائيليين المسجد الأقصى.. وتحذر من عواقب خطيرة

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟