الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

"كيف تصل لسعادة القلب الحقيقية؟" محمد مهنا يُجيب (فيديو)

الدكتور محمد مهنا
الدكتور محمد مهنا

قال الدكتور محمد مهنا، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن اللذة أمر حسّي وقتي غالبًا ما يعقبه الندم خاصة إن كان في معصية.

 

وأضاف أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، الخميس، خلال برنامج "الطريق إلى الله"، المذاع عبر قناة "الناس"، أنّ السعادة أمر معنوي قلبي أو قد يكون أمر روحي أو قد يكون سر، ينزل على القلوب وتحجل به القلوب من الأنس بالله، مشيرًا إلى أن أصحاب الُأنس يجدون سعادة لا يعرفها إلا هم أو محبة لله لله أو من الله أو شوق أو هيمان أو دهش، كل ذلك تتوارد على القلوب لا يعرفها إلا أصحابها.

 

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

 

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

قناة الناس الطريق إلى الله سعادة القلب الحقيقية اللذة أمر حس ي السعادة أمر معنوي

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