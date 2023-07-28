106 ملايين جنيه لإعادة تأهيل مبنى الخدمات.. تفاصيل اجتماع مجلس أمناء 15 مايو

عقدت الجلسة العامة الشهرية لمجلس أمناء مدينة 15 مايو برئاسة المهندس ربيع حمدون، وحضور المهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز المدينة، واللواء الدكتور عبدالنعيم حامد، عضو مجلس النواب، وجمعية المستثمرين، ومديري إدارات التعليم والصحة والتضامن والشباب والرياضة ومديري إدارات الغاز والطب البيطري والتأمينات الاجتماعية والبريد وشرطة التعمير والدفاع المدني، لمناقشة العديدة من المشاكل والعمل على حلها بصورة عاجلة.

إعاده تطوير مبنى الخدمات مدينة 15 مايو

أكد المهندس مصطفى السعيد، أن إعادة تطوير مبني الخدمات الذي نشب به حريق هائل تسبب بإلحاق خسائر جسيمة بالمبنى، والذي يشمل المبني الإداري لمدينة 25 مايو والمنطقة الطبية والإدارة التعليمية والشهر العقاري وغيرها من الأنشطة والإدارات التنفيذية والمعنية، حيث تم تخصيص 106 ملايين جنيه لإعادة الشيء لأصله وإعادة تأهيل المبني بالكامل

وتم عرض مقترح النقل الداخلي من مجلس الأمناء للإسكان الاجتماعي بداية من منطقة الـ290 فدان حتى ركن فاروق، وتمت الموافقة من جهاز المدينة ومجلس أمناء المدينة على البدء في التشغيل التجريبي للخط.

كما تمت مناقشة مشاكل الإيجارات بالإسكان الاجتماعي وانتشار تأجير الدور الأرضي لتشغيل سناتر ومكتبات ومحالّ، حيث تم تكليف الضبطية القضائية بمتابعة وعرض الأمر فورًا، وشنت إدارة التموين الحملات المستمرة على المخابز، وتفعيل التفتيش والرقابة وتوفير الجودة لرغيف العيش للمواطن.

وأكد المجلس ضرورة المرور على المطاعم والأسواق نظرًا لاستياء المواطنين من المطاعم بالمدينة- توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين ومراقبة الأسعار بجميع محال البقالة بالمدينة للحد من جشع التجار ومحاربة الغلاء، ونوه بضرورة توفير السلع الأساسية بمنافذ التموين وجمعيتي للمواطنين مع ضرورة توفير سيارات متنقلة من قبل التموين للأماكن الأكثر احتياجا مثل الإسكان الاجتماعي توفير منافذ لبيع اللحوم المدعمة لمواطني 15 مايو، كما تم عرض البدء في تفعيل ملف مشروعات لشباب مايو طبقا للمنظومة الاستثمارية للجهاز والممشي السياحي أسوة بالمدن الأخرى.

قطاع التعليم

وأعلن المهندس ربيع حمدون رئيس مجلس الأمناء بقطاع التأمين، عن أنه سيتم عمل حفل تكريم لأوائل الطلبة للعام الماضي والعام الحالي الحاصلين على الشهادة الإعدادية والثانوية العامة والدبلومات الفنية، نظام 3 و5 سنوات والإعدادية الأزهرية والثانوية الأزهرية والمكفوفين وطلاب الدمج والمتفوقين رياضيًا.

كما أفاد سعيد عطية، مدير عام إدارة المستقبل التعليمية، بأنه سيتم رفع كفاءة لقاعة مدرسة أنور السادات لاستخدامها في دعم الطلبة من عمل مجموعات دعم دراسية، حيث تمت الموافقة على تشكيل لجنة واعتمادها بالجلسة وتشكيلها كالتالي:

رئيس جهاز مدينة 15 مايو – رئيس قسم شرطة التعمير – رئيس مجلس أمناء المدينة – مأمور قسم شرطة 15 مايو – مدير عام الإدارة التعليمية – رئيس حي 15 مايو – رئيس مجلس أمناء التعليم، للحد من انتشارها مع الموافقة على تشكيل اللجنة المذكورة وأنابه كل جهة على من يمثلها وإصدار القرار وإعلانه من قبل أمين سر المجلس ومخاطبته لجميع الجهات المذكورة وتم إصدار بيان من مجلس أمناء المدينة على جميع صفحات التواصل الاجتماعي يوم 22 /7 /2023.

من جهته، أكد المهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، أنه تم التنسيق مع مسئولى الإدارة التعليمية بالمدينة ومسئولى مجلس الأمناء على تكليف بعض الإدارات بجهاز المدينة من الزراعة والمرافق للتعاون من خلال عمل معاينة لجميع المدارس بالمدينة التى يوجد بها بعض المشكلات المتعلقة بوجود تسريب مياه داخل المدرسة، للوصول إلى سبب تسرب المياه والعمل على حلها نهائيا.

وأفاد مسئولو المحافظة بأنه تم الاتفاق على تجهيز مقر للإدارة التعليمية بالمبنى أ برئاسة حى 15مايو.

قطاع الصحة

أفاد الدكتور مجدى عابد، مدير الإدارة الطبية بالمدينة، بأنه سوف يتم افتتاح مدرسة تمريض بالمدينة لعدد 2 فصل للبنات وعدد 1 فصل للبنين بواقع عدد 75 طالبا 50 للبنات و25 للبنين، وتم الاتفاق على دعم المدرسة بـ25 كرسيا مكتبيا وجهازين كمبيوتر.

كما أفاد أنه تم الاتفاق علي دعم هذه التجهيزات بالمشاركة المجتمعية من مجلس الأمناء وجهاز مدينة ١٥ مايو وجمعية المستثمرين بالمدينة حيث سيتم البدء بقوة ٧٠ طالبا وطالبة.

كما أكد على الحصول على موافقة وزير الصحة بعقد الامتحانات لهم بمدينة 15 مايو بديلا عن الانتقال بعيدًا بعد الحصول على موافقة وزير الصحة بذلك بناء على طلب من اللواء عبدالنعيم حامد عضو مجلس النواب؛ تلبية لمناشدة الطلبات المقدمة له بذلك.

وأضاف بأنه سيتم تشغيل خدمة إعطاء جرعات التطعيم الحجاج والمعتمرين بالمركز الطبى بالمجاورة (5) بالمرحلة الأولى بالمدينة.

وعلى جانب آخر فقد تم التنسيق بين جهاز المدينة ومجلس الامناء مع مسئولى شركة أمان لزيادة عدد منافذ البيع بالمدينة، وذلك فى مناطق الإسكان الاجتماعى، حيث جار الموافقة على تشغيل عدد 3 منافذ جديدة لبيع السلع والمنتجات الغذائية؛ لخدمة قاطنى مناطق الإسكان الاجتماعى.

وفى سياق آخر، أكد مسئولو البريد بأنه تم الاتفاق على زيادة عدد مكاتب البريد بالمدينة وماكينات الصراف الآلي التابعة للبريد.

كما أفاد بأنه سيتم عمل غرفة ماكينات ATM بمكتب بريد المجاورة (10) بالمرحلة الأولى بسعة 3 ماكينات.

مشكلة الغاز الطبيعي

وأكد المدير العام لشركة تاون جاز إنهاء أعمال ضخ الغاز الطبيعي لمنطقة دار مصر واستكمال تركيب العدادات وتوفير خدمة الغاز الطبيعي بشكل يرضي الأهالي كما تم التنسيق للبدء في أعمال التطوير، وإعادة الهيكلة ورفع الكفاءة للطريق المؤدي إلى مركز الإصلاح من مدخل مدينة 15 مايو خلف امتداد 15 مايو وحتى مراكز التأهيل التابعة لوزارة الداخلية، وسوف يتم رصف الطريق بالكامل خطي يضفي هذا التطوير شكلا حضاريا وراقيا علي المنطقة بالكامل.