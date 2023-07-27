شباب ورياضة شمال سيناء تنظم لقاءات «ريحانة» بمراكز شباب المحافظة

نظمت وزارة الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء، بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، لقاءات ريحانة بمراكز الشباب بمدن وقرى محافظة شمال سيناء، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وجيهان حنفي وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، وإيمان عثمان مدير عام إدارة الموهوبين والمبدعين.

وقال إيهاب حسن عبدالوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة محافظة شمال سيناء، أن فتيات ريحانة يشرفن على إلقاء المحاضرات في مراكز الشباب المدن والقرى على مستوى المحافظة.

وأكد عام مديرية الشباب والرياضة محافظة شمال سيناء، أنه تم تنفيذ رابع فعاليات ريحانة بمركز شباب مدينة العريش، بمشاركة 25 فتاة، وتهدف اللقاءات إلى الاهتمام المتواصل بالفتاة المصرية لأن فتاة اليوم هي أم المستقبل، والعمل على زيادة وعي الفتيات والحفاظ على التراث وتنمية المهارات، وحقوقهن في التعليم.

وأشار عام مديرية الشباب والرياضة محافظة شمال سيناء إلى أهمية اختيار التغذية السليمة والحفاظ على الوزن، والوقاية من أضرار السمنة، وكذا تشجيع الفتيات على الرياضة من خلال تنفيذ العدد من الفعاليات الرياضية للفتيات.

وحاضر في اللقاء فتيات ريحانة كل من: مريم ممتاز عن المشاركة المجتمعية، ومي خضر عن العلاقات والصحة النفسية، وملك بكير عن التغذية، ومنة بكير عن الإتيكيت، وإشراف ناصر العزازي مدير المركز شباب العريش.