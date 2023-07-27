الفريق أسامة ربيع: قناة السويس ليس عليها ديون ولدينا فائض

كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن مشروعات الهيئة لا تكلف الدولة جنيهًا واحدًا: "مبنحمّلش الدولة جنيه مش بنأجر كراكات من برة كلها من ميزانية القناة".

قال ربيع خلال حواره مع برنامج "نظرة" المذاع على قناة "صدى البلد":"قناة السويس لايوجد عليها ديون ولدينا فائض"، لافتا إلى أن قناة السويس في تطوير مستمر لمواجهة أي تحديات.

أعلن ربيع قرب موعد افتتاح متحف قناة السويس خلال الشهرين المقبلين:"بيضم أجنحة كثيرة جدا، بيحكي تاريخ قناة السويس، كلها من معدات وغرف الحفر والأدوات والماكيت الأساسي للحفر، أشكال وأنواع المراكب، مرورًا بجنوح سفينة "إيفرجيفين".