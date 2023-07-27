الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رؤوف سعد: الشهية العالمية زادت على إفريقيا بسبب الأحداث الأخيرة

رؤوف سعد
رؤوف سعد

قال رؤوف سعد، سفير مصر الأسبق لدى روسيا، إن إفريقيا أصبحت مستهدفة اقتصاديًا وتجاريا؛ لأنها وإن كانت أفقر قارة على السطح فهي أغنى قارة تحت السطح، لهذا فالاستثمارات فيها هائلة، لافتًا إلى أن من الدلائل الهامة أن المفوضية الأوروبية في 2017 أصدرت استراتيجية إفريقية.

 كينيا الدولة الإفريقية الاولى في التحول الرقمي

أضاف سعد، خلال حواره مع برنامج "مصر جديدة"، مع الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المذاع عبر فضائية etc، أن كينيا الدولة الإفريقية الأولى في التحول الرقمي وسبقت مصر في ذلك ويوجد تطورات كثيرة في عدد من الدول الإفريقية.

وتابع أنه منذ تولي الرئيس السيسي الاتحاد الإفريقي تم إعادة الدخول للقارة؛ لأننا أمضينا سنوات طويلة في نفس الوضع والآن يوجد تحرك والشهية العالمية زادت على إفريقيا؛ لأن الظروف فرضت على العالم أن يتجه لإفريقيا.

السفير رؤوف سعد الشهية العالمية زاده أفريقيا مستهدفة التحول الرقمي

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