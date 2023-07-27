الخميس 27 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

المصري يوجه الشكر لمهاجمه محمد جريندو

محمد جريندو
محمد جريندو

وجّه النادي المصري الشكر لمهاجمه محمد عبد اللطيف (جريندو) وذلك بعد نهاية تعاقده مع المصري بنهاية الدوري للموسم الحالي 2023/2022.

وانضم جريندو للمصري في بداية موسم 2018/2017 قادمًا من فريق اف سي مصر حيث تألق بين صفوف المصري على مدار تلك السنوات التي شهدت احتلال المصري للمركز الثالث موسم 2018/2017 والمركز الرابع موسم 2019/2018 والمشاركة في البطولات الكونفيدرالية الأفريقية لعدة مواسم وكذلك المشاركة في بطولة السوبر المصري عام 2018 بالامارات والوصول كذلك إلى نهائي كأس الرابطة الموسم الحالي.

وأكد محمد جريندو انه لن ينسى فضل النادي المصري عليه خلال الفترة التي قضاها داخل صفوفه على مدار 6 سنوات.

وأوضح أنه كان يتمنى أن يختتم مسيرته مع النادي المصري ببطولة ويسعد جماهيره التي كانت دائمًا السند له خلال الفترة الماضية، لكنها إرادة الله.

واختتم أنه بيقدم اعتذاره عن أي تقصير في أي وقت، لكنه لم يدخر أي مجهود لانه يعلم مدى قيمة النادي المصري وتمنى أن يحقق الفريق بطوله قريبا بدعم جماهير المصري العظيمة.

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