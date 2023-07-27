خطاب مهم من "التعليم" بشأن طلاب الثانوية العامة 2023

وجّهت وزارة التربية والتعليم خطابًا بشأن تأجيل امتحانات طلاب الصف الثالث الثانوى العام الذين تعرضوا لعذر قهري أثناء الامتحانات (إصابة داخل اللجنة – غياب).

وجاء نص الخطاب كالتالي: في إطار الحرص علي مصلحة أبنائنا الطلاب وما تقوم به الإدراة العامة للتعليم الثانوي، إدارة شئون الطلبة والامتحانات باستلام الأوراق والمستندات الخاصة بتأجيل امتحانات طلاب الصف الثالث الثانوى العام الذين تعرضوا لعذر قهري أثناء الامتحانات (إصابة داخل اللجنة – غياب) للدور الثاني بالدرجة الفعلية.

وشدد الخطاب على ضرورة التنبيه على الإدارات التعليمية بأن آخر موعد لتلقى الطلبات الخاصة بتأجيل الامتحان للدور الثاني بالدرجة الفعلية هو يوم الخميس الموافق ۲۰۲۳/۸/٣، وذلك للعلم واتخاذ اللازم.