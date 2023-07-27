الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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هل وساطة إفريقيا قادرة على حل الأزمة الروسية ـ الأوكرانية؟

الأزمة الروسية الأوكرانية
الأزمة الروسية الأوكرانية

تحدثت الدكتورة إيمان زهران، أستاذ العلاقات الدولية عن إمكانية ودور الوساطة الإفريقية لحل الأزمة الروسية ـ الأوكرانية، مؤكدة أن بعض دول القارة رصدت أكثر من دور للوساطة على المستوى الفردي أو المؤسسي، خاصة أن الحرب تعد مشكلة متباينة على مستوى دول القارة، خاصة ملف الأمن الغذائي والطاقة.

قالت زهران خلال مداخلة هاتفية مع "إكسترا نيوز":"حينما تم الحديث عن ذلك الأمر تم تفنيده من قبل بوتين من خلال الآليات المطروحة، في إشارة إلى أنه من الصعوبة تنفيذ الأمر، لكن إعادة الحديث عنها وكيفية إدراتها وإمكانية تطبيقه من عدمه يتطلب بناء العلاقات المشتركة بين طرفي النزاع، وكذلك عدد الفرص المتاحة أو الحزم التنافسية التي يتم منحها لدول القارة الإفريقية سواء لروسيا أو أوكرانيا.

وحول أوراق الضغط للقارة الإفريقية التي تميزها عن غيرها من القارات أوضحت أن قارة غير مستهلكة وتحظى بالعديد من الموارد الطبيعية والبشرية والممرات البحرية والأطر السياسية الحاكمة للقارة على الرغم من حالة الصراع:"القارة الإفريقية خريطة تنموية حديثة للنظام الدولي يسعى لتوظيفه في تشكيل نظام دولي جديد".

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