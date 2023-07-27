للمتقدمين لاختبارات التوظيف بالتربية والتعليم.. رابط الاستعلام عن نتيجة قبول 30 ألف معلم

رابط الاستعلام عن نتيجة قبول 30 ألف معلم من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية.

الاستعلام عن نتيجة قبول 30 ألف معلم

الدستور يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر :

كان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، قد اعلن خلال الساعات القليلة الماضية و من خلال بوابة الوظائف الحكومية التابعة له عن فتح باب الاستعلام عن القبول المبدئي وموعد الامتحان لخوض مسابقة شغل وظائف ٣٠ الف معلم بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

وأشارت عدة مصادر صحفية انه خلال الايام القليلة القادمة سوف يجرى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الاختبار في الفترة من أول أغسطس إلى 21 أكتوبر بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز.

وفى فبراير الماضى اعلن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عن المسابقة وفتح باب التقديم إلكترونيا على موقع بوابة الوظائف الحكومية في الفترة من ٢٣ فبراير حتى ٩ مارس ٢٠٢٣.

رابط الاستعلام عن نتيجة قبول 30 ألف معلم

للاستعلام عن القبول المبدئي لخوض مسابقة شغل 30 ألف معلم يجب الدخول على موقع بوابة الوظائف الحكومية من

خلال الضغط على هذا الرابط

https://jobs.caoa.gov.eg/

تحذيرات الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

وعلى صعيد متصل حذر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المتقدمين للاختبارات من إتباع من يقوم بالإيهام بقدرته من على التأثير في العملية الامتحانية لصالح متقدم أو غيره، حيث أشار الجهاز إلى قيامه بحماية المنظومة ضد تلك التصرفات .

رابط الاستعلام عن نتيجة قبول 30 ألف معلم

للاستعلام عن نتيجة القبول المبدئى فى مسابقة تعين 30 الف معلم يرجى اتباع الخطوات التالية :

الدخول على موقع بوابة الوظائف الحكومية من خلال الضغط لعى هذا الرابط https://jobs.caoa.gov.eg/

2- الضغط على أيقونة "الوظائف" فتظهر الشاشة بجميع الوظائف المتاحة على الموقع.

3- تعرض البوابة أعلى الصفحة الرئيسية وظائف جرى تحديد موعد الامتحان لها وظائف جرى تحديد موعد المقابلة للاطلاع على الموعد المخصص لذلك.

4- الدخول على وظائف جرى تحديد موعد الامتحان لها بعد إدخال الرقم القومي ورقم الطلب.

5- وفي حال لم تظهر النتيجة، يمكن الاستعلام عن حالة الطلب من خلال إدخال الرقم القومي ورقم التقديم ثم الضغط على كلمة «استعلام».