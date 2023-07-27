الخميس 27 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

للمتقدمين لاختبارات التوظيف بالتربية والتعليم.. رابط الاستعلام عن نتيجة قبول 30 ألف معلم

الدكتور صالح الشيخ
الدكتور صالح الشيخ

رابط الاستعلام عن نتيجة قبول 30 ألف معلم من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية.

الاستعلام عن نتيجة قبول 30 ألف معلم 

الدستور يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر :

كان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، قد اعلن خلال الساعات القليلة الماضية و من خلال بوابة الوظائف الحكومية التابعة له عن   فتح باب الاستعلام عن القبول المبدئي وموعد الامتحان لخوض مسابقة شغل وظائف ٣٠ الف معلم بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 

وأشارت عدة مصادر صحفية انه خلال الايام القليلة القادمة سوف  يجرى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الاختبار في الفترة من أول أغسطس إلى 21 أكتوبر بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز.

وفى فبراير الماضى اعلن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عن المسابقة وفتح باب التقديم إلكترونيا على موقع بوابة الوظائف الحكومية في الفترة من ٢٣ فبراير حتى ٩ مارس ٢٠٢٣.

رابط الاستعلام عن نتيجة قبول 30 ألف معلم

للاستعلام عن القبول المبدئي لخوض مسابقة شغل 30 ألف معلم يجب الدخول على موقع بوابة الوظائف الحكومية من 

خلال الضغط على هذا الرابط 

https://jobs.caoa.gov.eg/

تحذيرات الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة 

وعلى صعيد متصل حذر  الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المتقدمين للاختبارات من إتباع من يقوم بالإيهام بقدرته  من على التأثير في العملية الامتحانية لصالح متقدم أو غيره، حيث أشار  الجهاز إلى قيامه  بحماية  المنظومة ضد تلك التصرفات .

رابط الاستعلام عن نتيجة قبول 30 ألف معلم

للاستعلام عن نتيجة القبول المبدئى فى مسابقة تعين 30 الف معلم يرجى اتباع الخطوات التالية :

الدخول على موقع بوابة الوظائف الحكومية من خلال الضغط لعى هذا الرابط https://jobs.caoa.gov.eg/

2- الضغط على أيقونة "الوظائف" فتظهر الشاشة  بجميع الوظائف المتاحة على الموقع.

3- تعرض البوابة أعلى الصفحة الرئيسية وظائف جرى تحديد موعد الامتحان لها وظائف جرى تحديد موعد المقابلة للاطلاع على الموعد المخصص لذلك.

4- الدخول على وظائف جرى تحديد موعد الامتحان لها بعد إدخال الرقم القومي ورقم الطلب.

5- وفي حال لم تظهر النتيجة، يمكن الاستعلام عن حالة الطلب من خلال إدخال الرقم القومي ورقم التقديم ثم الضغط على كلمة  «استعلام».

إزالة وإيقاف 20 حالة تعد ومخالفات بناء بدون ترخيص في المنيا (صور)

طلاب الدور الثاني في الشهادة الإعدادية: "حلمنا ظهور النتيجة"

رابط الاستعلام عن نتيجة قبول 30 ألف معلم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الدكتور صالح الشيخ تحذيرات الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة موقع بوابة الوظائف الحكومية الاستعلام عن نتيجة قبول 30 ألف معلم

الأكثر قراءة

نتيجة 3 ثانوي أزهر| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

الآن نتيجة ثالثة ثانوي أزهر 2023| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023.. بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 الأزهري| رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية بالاسم فقط

رئيس «الإحصاءات الاقتصادية» بجهاز التعبئة والإحصاء: لا توجد أزمة حبوب.. ونمتلك 118 منطقة صناعية عاملة

وزراء وسياسيون وفنانون.. مصر فى عزاء والد الإعلامى محمد الباز (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «2-3»

وائل لطفي

الحكومة وإدارة الأزمات

ماجد حبته

استقرار إفريقيا.. وروسيا

محمد عبدالعزيز

رحل الطفل المعمّر

د هند جاد

إلى جناب الكوماندا المهم..!

خالد عكاشة

التصدع الإسرائيلى.. ومآلات الصورة الزاهية

محمد العسيري

عفاريت القيالة

وائل لطفي

لماذا تصرخ اللجان؟!

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية: محاولات الجانب الإسرائيلى تقسيم الأقصى لن تنال من كونه وقفًا إسلاميًا خالصًا

مصر تدين اقتحام مسئولين إسرائيليين المسجد الأقصى.. وتحذر من عواقب خطيرة

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟