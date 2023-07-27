مراسلة "إكسترا نيوز" تكشف تفاصيل الاستعدادات الأخيرة لحفل أحمد سعد بمهرجان العلمين

قالت حبيبة عمر، مراسلة قناة "إكسترا نيوز"، من العلمين، إن منطقة أرينا العلمين والتي يقام بها حفل الفنان أحمد سعد الليلة والمقرر أن يبدأ في تمام الساعة العاشرة.

وأضافت خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "العالم علمين"، مع الإعلامية لما جبريل، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يتم انهاء استعدادات للحفل وتم تشغيل عدد من الأغاني لحين بدء الحفل.

وتابعت، أن أحمد سعد نشر فيديو يمزح فيه مع جمهوره بأنه لن يقدم مفاجآت بالحفل ولكن الحفل يضم العديد من المفاجآت مثل التي تمت يوم حفل الفنان تامرحسني، من حضور التيك توكر الشهير "روبنسون"، بحفل تامر بالإضافة للعديد من الفنانين والجمهور.

شاشات عرض كبرى لكبار السن على الممشى السياحي بالعلمين

واشارت إلى أنه تم إعداد شاشات كبرى لكبار السن والذين لم يستطيعوا حضور الحفل عبر الممشى السياحي لعرض حفل أحمد سعد كما تم عرض حفل الفنان تامر حسني.