الخميس 27 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مراسلة "إكسترا نيوز" تكشف تفاصيل الاستعدادات الأخيرة لحفل أحمد سعد بمهرجان العلمين

الممشى السياحي بالعلمين
الممشى السياحي بالعلمين

قالت حبيبة عمر، مراسلة قناة "إكسترا نيوز"، من العلمين، إن منطقة أرينا العلمين والتي يقام بها حفل الفنان أحمد سعد الليلة والمقرر أن يبدأ في تمام الساعة العاشرة.

وأضافت خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "العالم علمين"، مع الإعلامية لما جبريل، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يتم انهاء استعدادات للحفل وتم تشغيل عدد من الأغاني لحين بدء الحفل.

وتابعت، أن أحمد سعد نشر فيديو يمزح  فيه مع جمهوره بأنه لن يقدم مفاجآت بالحفل ولكن الحفل يضم العديد من المفاجآت مثل التي تمت يوم حفل الفنان تامرحسني، من حضور التيك توكر الشهير "روبنسون"، بحفل تامر بالإضافة للعديد من الفنانين والجمهور.

شاشات عرض كبرى لكبار السن على الممشى السياحي بالعلمين

واشارت إلى أنه تم إعداد شاشات كبرى لكبار السن والذين لم يستطيعوا حضور الحفل عبر الممشى السياحي لعرض حفل أحمد سعد كما تم عرض حفل الفنان تامر حسني.

مراسلة قناة إكسترا نيوز أحمد سعد حفل العلمين منطقة أرينا استعدادات شاشات عرض كبرى الممشى السياحي

مواد متعلقة

شاركت في مهرجان العلمين.. كل ما تريد معرفته عن فرقة سيد الحسيني للمزمار

قبل ساعات من انطلاقه.. كواليس حفل أحمد سعد فى مهرجان العلمين

حفلات فنية وفعاليات متنوعة.. مهرجان العلمين الجديدة يواصل جذب أنظار العالم

محمد عدوي: مهرجان العلمين يكتسب جمهورًا جديدًا يوميًا

مهرجان العلمين.. كارول سماحة وبهاء سلطان يحييان حفلًا غنائيًا 10 أغسطس

حفل أحمد سعد وانطلاق بطولة البادل.. أبرز فعاليات مهرجان العلمين غدًا

الأكثر قراءة

نتيجة 3 ثانوي أزهر| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

الآن نتيجة ثالثة ثانوي أزهر 2023| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023.. بوابة الأزهر الإلكترونية

العلامات المبكرة للسرطان عند الأطفال

رئيس «الإحصاءات الاقتصادية» بجهاز التعبئة والإحصاء: لا توجد أزمة حبوب.. ونمتلك 118 منطقة صناعية عاملة

نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 الأزهري| رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «2-3»

وائل لطفي

الحكومة وإدارة الأزمات

ماجد حبته

استقرار إفريقيا.. وروسيا

محمد عبدالعزيز

رحل الطفل المعمّر

د هند جاد

إلى جناب الكوماندا المهم..!

خالد عكاشة

التصدع الإسرائيلى.. ومآلات الصورة الزاهية

محمد العسيري

عفاريت القيالة

وائل لطفي

لماذا تصرخ اللجان؟!

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية: محاولات الجانب الإسرائيلى تقسيم الأقصى لن تنال من كونه وقفًا إسلاميًا خالصًا

مصر تدين اقتحام مسئولين إسرائيليين المسجد الأقصى.. وتحذر من عواقب خطيرة

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟