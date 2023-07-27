الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وكالة الفضاء المصرية: شهر يوليو يشهد أعلى درجات حرارة فى تاريخ الكوكب

الطقس
الطقس

قال د. هشام العسكري، نائب المدير التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، أستاذ الاستشعار عن بعد، إن شهر يوليو الحالي يشهد أعلى درجات حرارة في تاريخ الكوكب كله منذ أكثر من 100 عام بنسبة 80%.

أضاف العسكري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر تستطيع" الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق، عبر قناة dmc، أن درجة الحرارة التي نعيشها الآن لم تحدث منذ عام 1950.

أشار إلى أننا نشهد  ظاهرة "النينو" التي تحدث في المحيط الهادئ، لافتاً إلى أننا نشهد حركة كميات ضخمة جدًا من الكتل المائية الساخنة التي تتحرك دائمًا ما بين الساحل الغربي الأمريكي من ولاية كاليفورنيا، وصولاً لليابان، مؤكدًا أن ظاهرة " النينو" في عز شدتها وقسوتها حاليًا. 

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