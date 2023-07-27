الخميس 27 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"أسكوتر" صديق للبيئة.. أحدث وسائل هيئة الإسعاف بالعلمين

الأسكوتر الكهربائي
الأسكوتر الكهربائي

قال أحمد مصطفى، مسعف بهيئة الإسعاف إن العمل في مدينة العملين يتم على مدار 24 ساعة، مؤكدًا أنه لسهولة التواصل يتم استخدام"سكوتر" كهربائي صديق للبيئة في هيئة الإسعاف.

أضاف خلال تصريحاته لبرنامج "العالم علمين" مع الإعلامي محمود السعيد، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" أن الاسكوتر يستخدم في الأماكن المزدحمة التي يصعب فيها وصول سيارة الإسعاف للمصاب، ويتم تقييم حالة المريض وتقديم الخدمات الطبية له لحين وصول سيارة الإسعاف.

الأجهزة التي تتوافر بالأسكوتر

وتابع أن الاسكوتر يوجد به جميع الأجهزة الطبية الحديثة من جهاز صدمات كهربائية، وجهاز السكر والضغط و كل الأجهزة التي تستخدم لتقديم خدمة طبية مميزة، مؤكدًا أن الهدف هو الوصول السريع وسرعة الاستجابة وهذا هو الهدف من وجود الأسكوتر.

سكوتر صديق للبيئة هيئة الاسعاف الاجهزه الأماكن المزدحمة سيارة الإسعاف

مواد متعلقة

ثورة فى العمران.. آراء زوار مدينة العلمين الجديدة عن الطفرة الإنشائية والترفيهية

رئيس الوزراء: مدينة العلمين تعدُ إحدى مدن الجيل الرابع

رئيس الوزراء يتفقد مدينة العلمين

مواطن لكاميرا "سى بى سى": الرئيس حوّل مدينة العلمين من أرض ألغام إلى أحلام

الأكثر قراءة

نتيجة 3 ثانوي أزهر| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

الآن نتيجة ثالثة ثانوي أزهر 2023| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023.. بوابة الأزهر الإلكترونية

العلامات المبكرة للسرطان عند الأطفال

رئيس «الإحصاءات الاقتصادية» بجهاز التعبئة والإحصاء: لا توجد أزمة حبوب.. ونمتلك 118 منطقة صناعية عاملة

نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 الأزهري| رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «2-3»

وائل لطفي

الحكومة وإدارة الأزمات

ماجد حبته

استقرار إفريقيا.. وروسيا

محمد عبدالعزيز

رحل الطفل المعمّر

د هند جاد

إلى جناب الكوماندا المهم..!

خالد عكاشة

التصدع الإسرائيلى.. ومآلات الصورة الزاهية

محمد العسيري

عفاريت القيالة

وائل لطفي

لماذا تصرخ اللجان؟!

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية: محاولات الجانب الإسرائيلى تقسيم الأقصى لن تنال من كونه وقفًا إسلاميًا خالصًا

مصر تدين اقتحام مسئولين إسرائيليين المسجد الأقصى.. وتحذر من عواقب خطيرة

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟