"أسكوتر" صديق للبيئة.. أحدث وسائل هيئة الإسعاف بالعلمين

قال أحمد مصطفى، مسعف بهيئة الإسعاف إن العمل في مدينة العملين يتم على مدار 24 ساعة، مؤكدًا أنه لسهولة التواصل يتم استخدام"سكوتر" كهربائي صديق للبيئة في هيئة الإسعاف.

أضاف خلال تصريحاته لبرنامج "العالم علمين" مع الإعلامي محمود السعيد، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" أن الاسكوتر يستخدم في الأماكن المزدحمة التي يصعب فيها وصول سيارة الإسعاف للمصاب، ويتم تقييم حالة المريض وتقديم الخدمات الطبية له لحين وصول سيارة الإسعاف.

الأجهزة التي تتوافر بالأسكوتر

وتابع أن الاسكوتر يوجد به جميع الأجهزة الطبية الحديثة من جهاز صدمات كهربائية، وجهاز السكر والضغط و كل الأجهزة التي تستخدم لتقديم خدمة طبية مميزة، مؤكدًا أن الهدف هو الوصول السريع وسرعة الاستجابة وهذا هو الهدف من وجود الأسكوتر.