أمين الفتوى يصل عمر مكرم لتعزية الإعلامى محمد الباز (صور)

وصل، منذ قليل، الكاتب الصحفي خالد ميري، رئيس تحرير جريدة الأخبار، والداعية الإسلامي مظهر شاهين والدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية لمسجد عمر مكرم؛ لتقديم واجب العزاء في والد الإعلامي د.محمد الباز الذي وافته المنية الإثنين الماضي.

بدأ، مساء الخميس، عزاء والد الإعلامي الدكتور محمد الباز من مسجد عمر مكرم وذلك بعد أن وافته المنية الإثنين الماضي، حيث كان في استقبال المعزين د.محمد الباز.

كان د.محمد الباز قد أعلن وفاة والده فجر الإثنين الماضي في منشور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل “فيسبوك” قال فيه: "كنت أرى وجهه كلما نظرت فى مرآتى.. اليوم انكسرت مرآتى.. اليوم مات أبى".

وتم تشييع جنازة والد الإعلامي محمد الباز بعد صلاة ظهر الإثنين الماضي من مسجد الجمعية الشرعية بمسقط رأسه في قرية الزعاترة مركز الزرقا بدمياط.

وشيّع أهالي قرية الزعاترة بمركز الزرقا بدمياط، جثمان الحاج عبدالحفيظ النادي الباز والد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور" والذي خرج من مسجد الجمعية الشرعية في الزعاترة بدمياط، بحضور د.محمد الباز وعدد من الشخصيات العامة وقيادات محافظة دمياط.