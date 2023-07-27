الخميس 27 يوليو 2023
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إدريس: القيادة الإفريقية ترى فى روسيا محور ارتكاز للأمن الغذائى

القمة الروسية الأفريقية
القمة الروسية الأفريقية

قال إبراهيم إدريس، متخصص في الشأن الإفريقي، إن القيادة الإفريقية ترى في روسيا محور ارتكاز للأمن الغذائي.

أضاف عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "هناك برامج عملية بين روسيا ودول إفريقيا، تساعد على تعزيز العلاقات الاستراتيجية، فمنذ فترة وتحاول روسيا تعميق علاقاتها مع دول البحر الأحمر، خاصة السودان، والتي كانت أحد منافذها للأمن الغذائي في منطقة بورسودان.

وتابع: "وجود الرئيس السيسي داخل اجتماع به الرئيس الروسين وخبراء اقتصاد روس، وبعض قادة الدول الإفريقية، محاولة لايجاد برامج استراتيجية على مستوى الأقاليم، إذ بعد هذه اللقاءات مسارات ثنائية علاوة على المسارات الاستراتيجية المعلنة من قبل روسيا على المستوى الدولي".

إبراهيم إدريس متخصص في الشأن الأفريقي القيادة الإفريقية روسيا الأمن الغذائي

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