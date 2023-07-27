الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تعرف على القنوات الناقلة للبطولة العربية للأندية 2023

البطولة العربية للأندية
البطولة العربية للأندية

أصبح البحث عن القنوات الناقلة لمنافسات البطولة العربية للأندية "كأس الملك سلمان"، هو الأكثر كثافة عبر محرك “جوجل” خلال الساعات القليلة الماضية، وتحديدًا بين جماهير الزمالك التي تنتظر معرفة مباريات فريقها بفارغ الصبر.

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القنوات الناقلة لمباريات البطولة العربية 2023

تنقل منافسات البطولة العربية للأندية، عبر شبكة قنوات SSC  السعودية، بجميع قنواتها المختلفة.

ويذكر أن منافسات البطولة العربية، قد انطلقت اليوم الخميس بالمملكة العربية السعودية، حيث تستمر فعاليتها حتى يوم 12 أغسطس المقبل.

وكانت أولى مباريات البطولة العربية للأندية، قد انتهت بالتعادل السلبي بين السد القطري والوداد المغربي، بينما تقام الآن مباراة الصفاقسي التونسي والشرطة العراقي.

أما في الثامنة مساءً، يلتقي أهلي طرابلس الليبي مع الهلال السعودي، وفي العاشرة ليلا، يواجه الترجي التونسي نظيره اتحاد جدة السعودي.

 

مجموعات كأس الملك سلمان 

المجموعة الأولى: الترجي والصفاقسي التونسيين، واتحاد جدة السعودي والشرطة العراقي.

المجموعة الثانية: السد القطري والوداد المغربي والهلال السعودي وأهلي طرابلس الليبي.

المجموعة الثالثة: الزمالك واتحاد المنستيري التونسي والنصر والشباب السعوديين.

المجموعة الرابعة: شباب بلوزداد الجزائري والرجاء المغربي والكويت الكويتي والوحدة الإماراتي.

 

جدول مباريات كأس الملك سلمان للأندية

الجولة الأولى للمجموعات: 27 و28 يوليو.

الجولة الثانية للمجموعات: 30 و31 يوليو.

الجولة الثالثة للمجموعات: 2 و3 أغسطس.

مباريات ربع النهائي: 5 و6 أغسطس.

مباريات نصف النهائي: 9 أغسطس.

موعد المباراة النهائية: 12 أغسطس.

 

جوائز بطولة كأس العرب

المركز الأول: 6 ملايين دولار.

المركز الثاني: 2.5 مليون دولار.

نصف النهائي: 200 ألف دولار.

ربع النهائي: 150 ألف دولار.

دور المجموعات النهائي: 100 ألف دولار.

دور المجموعات: يحصل كل ناد على 20 ألف دولار مقابل السفر خارج أرضه.

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