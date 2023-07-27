الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

البطولة العربية: خيسوس يعلن تشكيل الهلال السعودى لمواجهة أهلى طرابلس

الهلال السعودى
الهلال السعودى

أعلن خورخي خيسوس، المدير الفني لفريق الهلال السعودي تشكيل فريقه؛ لمواجهة أهلي طرابلس الليبي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الملك سلمان للأندية.

ويتواجد الهلال السعودي في مجموعة تضم الوداد البيضاوي المغربي والسد القطري وأهلي طرابلس الليبي.

وضم تشكيل الهلال السعودي كلا من:

حراسة المرمى: المعيوف.

خط الدفاع: سعود عبدالحميد - كاليدو كوليبالي - علي البليهي - ناصر الدوسري.

خط الوسط: روبن نيفيز - مصعب - كاريلو - سالم الدوسري.

خط الهجوم: ميشيل ديلجادو - عبدالله الحمدان.

وضمت دكة البدلاء كلا من:

حبيب الوطيان- أبوراسين- الخيبري- محمد جحفلي- اليامي- محمد البريك- ياسر الشهراني- محمد كنو- الناصر- القحطاني - رديف.

خورخي خيسوس الهلال السعودي أهلي طرابلس الليبي البطولة العربية

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