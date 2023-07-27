رسميًا.. ميلان يعلن التعاقد مع صامويل تشوكويزي حتى 2028

أعلن ميلان الإيطالي التعاقد مع النيجيري صامويل تشوكويزي، لاعب فريق فياريال الإسباني.

ويلعب تشوكويزي ضمن صفوف فريق فياريال منذ نوفمبر 2018.

ونشر النادي بيانًا عبر موقعه الرسمي أعلن من خلاله التعاقد مع تشوكويزي في صفقة تمتد لـ5 سنوات، أي أن عقده مع النادي سينتهي في 30 يونيو 2028.

وسيرتدي اللاعب القميص رقم 21 مع الفريق.

تشوكويزي لعب 50 مباراة خلال الموسم المنقضي، وسجل 13 هدفًا وصنع 11 لزملائه في الفريق.

وبدأ تشوكويزي مسيرته بأكاديمية دياموند بنيجيريا وانتقل منها لصفوف فريق فياريال تحت 19 عامًا في صيف 2017، وانتقل لفريق الرديف في صيف 2018 ثم صعد للفريق الأول بالنادي في نوفمبر من العام نفسه.

ولعب تشوكويزي 227 مباراة خلال مسيرته الاحترافية وسجل 41 هدفًا وصنع 33 لزملائه.

ويجيد اللعب في مركز الجناح الأيمن بشكل أساسي بالإضافة إلى مركز الجناح الأيسر وصانع الألعاب والمهاجم الصريح.