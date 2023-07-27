الوداد يتعادل سلبيًا مع السد فى افتتاح البطولة العربية

تعادل فريق الوداد البيضاوي المغربي مع نظيره السد القطري في المباراة التي جمعتهما بافتتاح بطولة كأس الملك سلمان، سلبيًا بدون أهداف.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل بنفس النتيجة.

وتبادل كلا الفريقين المحاولات الهجومية خلال الشوط الأول، ولكن الأفضلية كانت لصالح فريق السد القطري الذي كان قريبًا من تسجيل هدف التقدم في أكثر من محاولة انتهت بالفشل في اللمسة الأخيرة قبل تسجيل الهدف.

وتلقى يحيى جبران، قائد فريق الوداد البيضاوي البطاقة الحمراء وطرد من الملعب في الدقيقة 36، بسبب التدخل العنيف على لاعب السد.

واستمرت المحاولات بين كلا الفريقين في الشوط الثاني من المباراة، ولكن لم ينجحا في هز الشباك طوال أحداث الشوط.

وأجرى مدربا الفريقين عددًا من التغييرات لتعديل طريقة اللعب والوصول للمرمى ولكن لم يصل أي من الفريقين للمرمى.