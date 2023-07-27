الخميس 27 يوليو 2023
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الحكومة تعلن مدد انقطاع الكهرباء يوميًا لتخفيف الأحمال

مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي

قال د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن تخفيف أحمال الكهرباء بالمحافظات سيكون بين ساعة إلى ساعتين، لحين انخفاض درجات الحرارة اليومية عن 35 درجة.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي أنه مع انخفاض درجات الحرارة ستقل ساعات تخفيف أحمال الكهرباء: "تم التوافق على استيراد مزيد من المازوت والعمل يوم الأحد بنظام الأونلاين من المنزل من أجل تقليل عدد ساعات تخفيف الأحمال".

وأردف "هيكون عندنا احتياج تخفيف أحمال طول ما درجة الحرارة تزيد عن 35 درجة، لذلك يجب ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية لتقيل فترات انقطاع التيار".

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