مع تزايد شعبيتها.. تعرفي على عملية تجميد البويضات ومدى ملائمتها

الأمومة نعمة عزيزة وعندما يحين الوقت تصبح الرحلة أكثر جمالًا، وحسب موقع Hindustan times، فقد برز تجميد البويضات كظاهرة شائعة بين النساء، ما يوفر لهن خيارًا تمكينيًا للحفاظ على خصوبتهن للمستقبل.

ما تجميد البويضات؟

تجميد البويضات هو أسلوب تناسلي حيث يتم تحفيز مبيض المرأة بالأدوية لإنتاج المزيد من البويضات، ثم يتم حصاد هذه البويضات وتجميدها وتخزينها لاستخدامها في المستقبل، و يقول الدكتور راهول مانشاندا استشاري أمراض النساء: "توفر هذه العملية خيارًا للمرأة للحفاظ على خصوبتها لاستخدامها لاحقًا، ما أدى إلى نمو شعبيتها بشكل كبير في الهند أيضًا".

ويستكمل: "يوصى عادة بتجميد البويضات للنساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 30 و 35 عامًا أو أكبر بقليل من 35 عامًا، اللواتي ليسن مستعدات للحمل ولكنهن يرغبن في هذا الخيار في المستقبل، كما أنه مناسب للنساء اللواتي يخضعن لعلاج السرطان، أو العمليات الجراحية على المبايض، أو المصابات باضطراب وراثي أو انخفاض نسبي في الهرمون المضاد للمولر في سن أصغر".

من يجب أن يمتنعن عن تجميد بويضاتهن؟

على الرغم من أنه قد يكون مفيدًا للكثيرين، إلا أنه قد لا يكون مناسبًا للجميع، قد تقل فرص نجاح النساء في أواخر الثلاثينيات من العمر أو ما بعده في نجاح البويضات المجمدة، بالإضافة إلى ذلك، فإن أولئك الذين يعانون من حالات طبية معينة مثل التحفيز المفرط المتكرر للمبايض لا يمكنهم الخضوع للتحفيز الهرموني المطلوب لاستخراج البويضات".

كيف تكون تلك العملية مريحة؟

قبل تجميد البويضات، تخضع النساء عادة لتحفيز المبيض بحقن الهرمونات لإنتاج بويضات متعددة لاستخراجها، يمكن أن تسبب حقن الهرمونات بالفعل إزعاجًا مثل الانتفاخ والغثيان وتقلب المزاج والآثار الجانبية الأخرى، مثل أعراض ما قبل الحيض، فيما يلي بعض النصائح للمساعدة في تخفيف المشكلات المرتبطة بتنشيط المبيض:

حافظي على رطوبتك:

يجب شرب الكثير من الماء للمساعدة في طرد الهرمونات والسموم الزائدة من الجسم، البقاء رطبة يمكن أيضًا أن يخفف من الانتفاخ.

الراحة والاسترخاء:

يجب منح الجسم وقتًا للراحة وتجنب الإجهاد أثناء عملية التحفيز، وتحديد أولويات تقنيات الاسترخاء مثل التأمل أو التنفس العميق أو اليوجا اللطيفة.

تجنب الأطعمة التي تسبب الغثيان:

قد تؤدي بعض الأطعمة إلى تفاقم الانتفاخ والغثيان، ويجب محاولة تجنب الأطعمة المسببة للغازات مثل المشروبات الغازية والفاصوليا والخضروات الصليبية خلال هذا الوقت.

العلاج بالحرارة:

قد يؤدي وضع ضمادة دافئة أو ضغط دافئ على أسفل البطن إلى توفير الراحة من الانتفاخ وعدم الراحة.

تمرين لطيف:

يمكن أن تساعد التمارين الخفيفة ، مثل المشي أو التمدد اللطيف ، في تخفيف الانتفاخ وتعزيز الصحة العامة.

التغييرات الغذائية:

قم بدمج الأطعمة الغنية بالألياف والبروتين في النظام الغذائي، حيث يمكن أن تساعد في تنظيم حركات الأمعاء واستقرار مستويات السكر في الدم.

تناول وجبات صغيرة ومتكررة:

بدلاً من تناول وجبات كبيرة، حاول تناول وجبات أصغر وأكثر تكرارًا للمساعدة في إدارة الغثيان واستقرار مستويات السكر في الدم.

ويستكمل الدكتور راهول: قد يعاني البعض حتى من الضعف الشديد في عملية ما بعد المعاناة من الضعف أو التعب بعد تجميد البويضات ليست نتيجة شائعة أو متوقعة، يحدث بشكل عام مع أولئك الذين لديهم جهاز مناعي ضعيف، في حين أن بعض النساء قد يشعرن بانزعاج خفيف أو إرهاق بعد العملية، إلا أن الضعف الشديد إلى درجة تهديد الحياة أمر نادر الحدوث.

ومن المهم ملاحظة أن استجابة كل شخص للإجراءات الطبية يمكن أن تختلف، ويمكن أن تلعب العوامل الفردية، مثل الصحة العامة والتاريخ الطبي والتفاصيل المحددة لعملية تجميد البويضات، دورًا في شعور الشخص بعد ذلك، يوصى باتباع نفس النصائح المذكورة أعلاه".

المخاطر التي تنطوي عليها العملية:

الطبيعة الاصطناعية للإجراء، والحاجة إلى الحقن لتحفيز المبايض، وعملية استرجاع البويضات التي يتم إجراؤها تحت التخدير العام تحمل مخاطر كامنة:

لا يوجد ضمان للحمل، تجميد البويضات لا يضمن الحمل والولادة الحية في المستقبل، يعتمد نجاح استخدام البويضات المجمدة للحمل على عوامل مختلفة، منها عمر المرأة وقت تجميد البويضات، وعدد ونوعية البويضات المسترجعة، وعلاج الخصوبة المستخدم عند محاولة الحمل.

متلازمة فرط تحفيز المبيض (OHSS)، حيث يمكن أن تؤدي عملية تحفيز المبيض، والتي تتضمن أخذ الحقن الهرمونية لإنتاج بويضات متعددة، إلى متلازمة فرط تحفيز المبيض في بعض الحالات، ومتلازمة فرط تحفيز المبيض هي حالة يصاب فيها المبيضان بالتورم والألم ، مما يسبب عدم الراحة، وفي الحالات الشديدة، تراكم السوائل في البطن والصدر.

مضاعفات استخراج البويضات وتنطوي عملية سحب البويضات على بعض المخاطر، بما في ذلك العدوى والنزيف وإصابة الأعضاء المحيطة، ومع ذلك فإن هذه المضاعفات نادرة نسبيًا ويتم إدارتها عادةً بواسطة متخصصين طبيين ذوي خبرة.