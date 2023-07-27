الخميس 27 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مدبولي: أزمة انقطاع الكهرباء بدأت مع ارتفاع درجات الحرارة

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن أزمة انقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال بدأت منذ يوم 17 يوليو، مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، والذي واجهته مصر والعالم كله، وهذه ظاهرة غير مسبوقة.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي، أن الأمين العام للأمم المتحدة أكد أن شهر يوليو هو الأكثر سخونة على الإطلاق، وأن تغير المناخ أمر مرعب، وما يحدث مجرد البداية.

وتابع: "ببساطة التصريحات دي بتلخص الأزمة المفاجئة اللي كل دول العالم واجهتها خلال الـ10 أيام الماضية".

ولفت إلى أن هناك تنسيق بين وزارة الكهرباء والبترول فيما يخص تشغيل محطات الكهرباء، منوهًا بأن مصر تعتمد على منظومتين رئيسيتين في توليد الكهرباء، الأولى وهي الاعتماد على الوقود الأحفوري وهو مزيج بين الغاز والمازوت والجزء الآخر يعتمد على مصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية.

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