الخميس 27 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خالد الجندى يكشف حكم الشرع فى صيام يوم عاشوراء

يوم عاشوراء
يوم عاشوراء

كشف خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، حكم الشرع في صوم يوم عاشوراء، مؤكدًا أنه هدية من الملك لنا، لأن من يصوم غدًا الجمعة تغفر له السنة الماضية كلها من صغائر الذنوب ما لم تكن متعلقة بحقوق العباد.

وأضاف، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية dmc، أنه يجوز أن يصوم الإنسان غدًا "يوم عاشوراء"، فقط بناء على فتوى الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية.

الرسول عليه السلام كان حريصًا على صيام يوم عاشوراء

وقال د.هانى تمام، أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر، إن ابن عباس قال "ماعلمت أن رسول الله (ص) يطلب صيام يوم يفضل صيامه على الأيام إلا يوم عاشوراء، فالنبي كان حريصًا على صيام هذا اليوم.

أشار إلى أن صيام، غدًا الجمعة، مفردًا يجوز لأنه له سبب وهو "يوم عاشوراء"، وذلك لأنه لا يجوز صيام يوم الجمعة منفردًا في الأيام العادية.

خالد الجندي يوم عاشوراء حكم الشرع الجمعة الدكتور شوقي علام

مواد متعلقة

خالد الجندى يكشف أهم الأمراض التى عانى منها موسى مع بنى إسرائيل

خالد الجندى: مواجهة سيدنا موسى مع بنى إسرائيل كانت أشد من فرعون

بعد حصوله على شهادة الجودة.. خالد الجندى: مسجد الصحابة أجمل المساجد بعد الحرمين

خالد الجندى: كفار قريش كان لديهم بعض الأخلاقيات

خالد الجندى يكشف سبب كره كفار قريش للنبى عليه السلام والصحابة

خالد الجندي: الناس تحب الصالحين وتكره المصلحين (فيديو)

خالد الجندى: الهجرة موجودة ليوم الدين وهى مقياس طاعة الله (فيديو)

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023.. بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة 3 ثانوي أزهر| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

الآن نتيجة ثالثة ثانوي أزهر 2023| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 الأزهري| رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية بالاسم فقط

موعد انتهاء الموجة الحارة الحالية 2023 وحالة الطقس في مصر

متوفرة كاملة| لينك نتيجة الثانوية الأزهرية 2023.. بوابة الأزهر الإلكترونية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

رحل الطفل المعمّر

د هند جاد

إلى جناب الكوماندا المهم..!

خالد عكاشة

التصدع الإسرائيلى.. ومآلات الصورة الزاهية

محمد العسيري

عفاريت القيالة

وائل لطفي

لماذا تصرخ اللجان؟!

ماجد حبته

صفاقة فورين بوليسى

محمد الفايدي

قيادة التهويل وإدارة التهوين

مدحت بشاى

مرآة الضمير

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية: محاولات الجانب الإسرائيلى تقسيم الأقصى لن تنال من كونه وقفًا إسلاميًا خالصًا

مصر تدين اقتحام مسئولين إسرائيليين المسجد الأقصى.. وتحذر من عواقب خطيرة

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟