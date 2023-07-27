خالد الجندى يكشف حكم الشرع فى صيام يوم عاشوراء

كشف خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، حكم الشرع في صوم يوم عاشوراء، مؤكدًا أنه هدية من الملك لنا، لأن من يصوم غدًا الجمعة تغفر له السنة الماضية كلها من صغائر الذنوب ما لم تكن متعلقة بحقوق العباد.

وأضاف، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية dmc، أنه يجوز أن يصوم الإنسان غدًا "يوم عاشوراء"، فقط بناء على فتوى الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية.

الرسول عليه السلام كان حريصًا على صيام يوم عاشوراء

وقال د.هانى تمام، أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر، إن ابن عباس قال "ماعلمت أن رسول الله (ص) يطلب صيام يوم يفضل صيامه على الأيام إلا يوم عاشوراء، فالنبي كان حريصًا على صيام هذا اليوم.

أشار إلى أن صيام، غدًا الجمعة، مفردًا يجوز لأنه له سبب وهو "يوم عاشوراء"، وذلك لأنه لا يجوز صيام يوم الجمعة منفردًا في الأيام العادية.