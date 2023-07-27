الخميس 27 يوليو 2023
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مدرسة ماليزية تكرم مستشار شيخ الأزهر لشئون الوافدين (صور)

الدكتورة نهلة الصعيدي
الدكتورة نهلة الصعيدي

استقبلت د.نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشئون الوافدين، رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، اليوم الخميس، مدير مدرسة نور الأزهر بماليزيا، وعددًا من الدارسات بجامعة الأزهر، وذلك في مكتبها بمركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب.

وقالت مستشار شيخ الأزهر، إن طلاب وطالبات ماليزيا من أكبر الوفود التي تتلقى العلم بالأزهر الشريف، في مختلف المراحل التعليمية حيث لمسنا فيهم حرصًا وشغفًا كبيرًا ‏لتلقي العلم الأزهري الوسطي، موصية الطالبات الاهتمام بطلب العلم والاجتهاد في تحصيله والتمسك بمنهج الأزهر، ونشر رسالته النقية، والتحلي بقيم الإسلام السمحة.

من جانبه، أعرب مدير مدرسة نور الأزهر بماليزيا عن امتنانه العميق لحسن الاستقبال والترحيب الدائم بطلاب ماليزيا، موجهًا الشكر للدكتورة نهلة الصعيدي وجميع القائمين على معاهد البعوث الإسلامية بالأزهر، لجهودهم المخلصة في خدمة ورعاية طلاب وطالبات العلم من ماليزيا وتوفير كل سبل الراحة لهم.

وفي لفتة طيبة قام مدير مدرسة نور الأزهر بماليزيا بتكريم د.نهلة الصعيدي كمحاولة منه لرد الجميل على ما قدمته للطالبات من جهد وعطاء خلال فترة دراستهن بالمعهد.

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