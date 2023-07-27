الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

لو نزلت.. رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 جريدة الدستور

الثانوية العامة 2023
الثانوية العامة 2023

لو نزلت.. رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 جريدة الدستور.. ارتفعت معدلات بحث آلاف الطلبة والطالبات وأولياء الأمور خلال الساعات القليلة الماضية، عن نتيجة امتحانات الصف الثالث الثانوي بشعبتيه العلمية والأدبية، وسط حالة من الترقب والانتظار لإعلان النتيجة من خلال جريدة الدستور، وذلك عقب اعتمادها رسمياً من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازي خلال ساعات.

لو نزلت.. رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 جريدة الدستور


بالإضافة إلى ذلك، زادت معدلات البحث والاستعلام عبر شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك، عن رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 جريدة الدستور، وذلك عقب إنتهاء أعمال تصحيح الكترونى لأوراق الإجابات ورصد الدرجات النهائية والمجموع الكلى للطلاب، وفى إنتظار الأعلاف رسمياً من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

متى نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023


كما ارتفعت معدلات البحث عن نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 للشعبة الأدبية والعلمية علوم ورياضة، وذلك بعد إعلان معدلات النجاح في عدد من المواد الدراسية منها الفيزياء والكيمياء والجغرافيا عبر فيديو تم بثه لوزير التربية والتعليم، وأيضًا إعلان ترتيب وتحديد أوائل الجمهورية في امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالى 2023.

رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 جريدة الدستور


فى السياق، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 من خلال جريدة الدستور، في أعقاب إنتهاء كنترولات القطاعات الأربعة على مستوى مصر ، من تصحيح الامتحانات ورصد الدرجته من هنا.

نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023.. استعلم هنا

خطوات الحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 جريدة الدستور


فى الختام، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كافة خطوات الاستعلام ورابط الحصول على نتائج امتحانات الثانوية العامة العتم الدراسى الحالى، عبر خطوات بسيطة كالتالي:

1- الدخول على الرابط الالكترونى  لنتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 من جريدة الدستور

2- كتابة رقم الجلوس المكون من 7 أرقام الخاص بالطالب.

3- ضغط الطالب على أيقونة إعلان نتيجة امتحانات الثانوية.

4- ظهور نتيجة امتحان الثانوية العامة عبر رابط جريدة الدستور.

يترقب ملايين المواطنين خاصة أولياء أمور طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي، إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة من خلال الموقع الرسمي لجريدة  الدستور.

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