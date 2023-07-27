إصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة ربع نقل بترعة الإسماعيلية

أصيب 4 أشخاص في انقلاب سيارة ربع نقل بترعة الإسماعيلية.

كان اللواء هشام مروان، مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارًا من اللواء هنري إبراهيم، رئيس الشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ بإقليم القناة، يفيد وقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل بترعة الإسماعيلية مصحوبة بخلاطة أسمنت، طريق بورسعيد الاسماعيلية الكيلو 14 السوق.

تم إبلاغ اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، والذى وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات العاجلة لإسعاف المصابين واستخراج العربات من المياه.

تم الدفع بـ4 سيارات إسعاف، وإبلاغ الحماية المدنية ومركز ومدينة القنطرة غرب

وإدارة شئون البيئة ومديرية الرى.

وتم ترك سيارة إسعاف تأمين مكان البلاغ لحين انتشال السيارة من الترعة بواسطة الحماية المدنية ومعاونة وحدات التنمية المحلية لمركز ومدينة الإسماعيلية ومتابعة من محافظ الإسماعيلية بإمكانات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.