الخميس 27 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بعد تصدرها "الترند".. حقيقة إصابة مايا دياب بتسمم حاد

مايا دياب
مايا دياب

تصدر اسم الفنانة اللبنانية مايا دياب، عمليات البحث عبر المحرك الأشهر عالميًا «جوجل» خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد الإعلان عن إصابتها بتسمم حاد.

وأعلنت الفنانة اللبنانية مايا دياب إصابتها بتسمم حاد، نقلت على أثرها إلى إحدى المستشفيات القريبة، كما اعتذرت عن حضور حفلها الأخير، والذي كان مقررًا إقامته اليوم الخميس ضمن فعاليات مهرجان روزا داماس.

ووجهت مايا دياب عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» اعتذارًا رسميًا للجمهور السوري، قائلة: « أعتذر من الجمهور السوري والقيّمين على مهرجان (روزا داماس) عن إحياء الحفل المقرر غدا ٢٧ تموز بسبب تسمم حاد تعرضت له ودخول المستشفى بسببه».

وأضافت مايا دياب في منشورها الذي تداوله الكثيرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة: «بتمنى التقي فيكم قريبًا جدًا وبظروف افضل كل الحب».

من جهه أخرى تفاعل نجوم الفن والجمهور مع تغريدة الفنانة اللبنانية مايا دياب، متبادلين لها برسائل الاطمئنان، متمنين لها الشفاء العاجل.

آخر إصدارات الفنانة مايا دياب الفنية

جدير بالذكر أنَّ مايا دياب أصدرت مؤخراً كليب أغنيتها الجديدة "تقلان" وهي الأغنية الثانية من ألبوم MyMayaV ، واختارت الفنانة اللبنانية للكليب أربع إطلالات مختلفة، والأغنية قدمتها مايا باللهجة المصرية، وهي ذات إيقاع راقص، من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان وليد سعد، توزيع وإنتاج موسيقي هادي شرارة وصورتها فيديو كليب تحت قيادة المخرج جو بو عيد.

كما طرحت قبلها أيضا أغنية "طاقة إيجابية" من كلمات وألحان محمد يحيى، وتوزيع خالد نبيل، والكليب من إخراج رجا نعمة.

الفنانة اللبنانية مايا دياب مايا دياب اللبنانية مايا دياب إصدارات الفنانة مايا دياب مايا

الأكثر قراءة

نتيجة 3 ثانوي أزهر| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023.. بوابة الأزهر الإلكترونية

الآن نتيجة ثالثة ثانوي أزهر 2023| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 الأزهري| رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية بالاسم فقط

الحكومة تعلن مدد انقطاع الكهرباء يوميًا لتخفيف الأحمال

موعد انتهاء الموجة الحارة الحالية 2023 وحالة الطقس في مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «2-3»

وائل لطفي

الحكومة وإدارة الأزمات

ماجد حبته

استقرار إفريقيا.. وروسيا

محمد عبدالعزيز

رحل الطفل المعمّر

د هند جاد

إلى جناب الكوماندا المهم..!

خالد عكاشة

التصدع الإسرائيلى.. ومآلات الصورة الزاهية

محمد العسيري

عفاريت القيالة

وائل لطفي

لماذا تصرخ اللجان؟!

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية: محاولات الجانب الإسرائيلى تقسيم الأقصى لن تنال من كونه وقفًا إسلاميًا خالصًا

مصر تدين اقتحام مسئولين إسرائيليين المسجد الأقصى.. وتحذر من عواقب خطيرة

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟