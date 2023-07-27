بعد تصدرها "الترند".. حقيقة إصابة مايا دياب بتسمم حاد

تصدر اسم الفنانة اللبنانية مايا دياب، عمليات البحث عبر المحرك الأشهر عالميًا «جوجل» خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد الإعلان عن إصابتها بتسمم حاد.

وأعلنت الفنانة اللبنانية مايا دياب إصابتها بتسمم حاد، نقلت على أثرها إلى إحدى المستشفيات القريبة، كما اعتذرت عن حضور حفلها الأخير، والذي كان مقررًا إقامته اليوم الخميس ضمن فعاليات مهرجان روزا داماس.

ووجهت مايا دياب عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» اعتذارًا رسميًا للجمهور السوري، قائلة: « أعتذر من الجمهور السوري والقيّمين على مهرجان (روزا داماس) عن إحياء الحفل المقرر غدا ٢٧ تموز بسبب تسمم حاد تعرضت له ودخول المستشفى بسببه».

وأضافت مايا دياب في منشورها الذي تداوله الكثيرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة: «بتمنى التقي فيكم قريبًا جدًا وبظروف افضل كل الحب».

من جهه أخرى تفاعل نجوم الفن والجمهور مع تغريدة الفنانة اللبنانية مايا دياب، متبادلين لها برسائل الاطمئنان، متمنين لها الشفاء العاجل.

آخر إصدارات الفنانة مايا دياب الفنية

جدير بالذكر أنَّ مايا دياب أصدرت مؤخراً كليب أغنيتها الجديدة "تقلان" وهي الأغنية الثانية من ألبوم MyMayaV ، واختارت الفنانة اللبنانية للكليب أربع إطلالات مختلفة، والأغنية قدمتها مايا باللهجة المصرية، وهي ذات إيقاع راقص، من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان وليد سعد، توزيع وإنتاج موسيقي هادي شرارة وصورتها فيديو كليب تحت قيادة المخرج جو بو عيد.

كما طرحت قبلها أيضا أغنية "طاقة إيجابية" من كلمات وألحان محمد يحيى، وتوزيع خالد نبيل، والكليب من إخراج رجا نعمة.