الخميس 27 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

جوتيريش: العالم يتجه سريعًا نحو عصر الغليان العالمي

جوتيريش
جوتيريش

قال الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الخميس، أنطونيو جوتيريش، انتهى عصر الاحتباس الحراري ودخلنا عصر الغليان العالمي، ودخلنا في عصر الغليان العالمي، وفق شبكة سكاي نيوز الاخبارية.  

وأكد أمين عام الأمم المتحدة، أن شهر يوليو الحالي هو الأكثر سخونة على الإطلاق. 

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس يوم الخميس، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ في أعقاب حقبة جديدة من "الغليان العالمي".

وقال “جوتيريش”: "انتهى عصر الاحتباس الحراري ؛ لقد حان عصر الغليان العالمي. الهواء غير قابل للتنفس. الحرارة لا تطاق .. يجب أن يقود القادة".

وأضاف أن العالم لا يزال بإمكانه الحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية ، لكن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات فورية.

وفقًا لآخر تقرير صادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وخدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ ، كانت الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر يوليو هي الأكثر دفئًا لمدة ثلاثة أسابيع مسجلة ، والشهر في طريقه ليكون الأكثر سخونة في يوليو والأكثر سخونة على الإطلاق. .

وتنص الوثيقة أيضًا على أن درجات الحرارة ترجع إلى موجات الحر في أجزاء كبيرة من أمريكا الشمالية وآسيا وأوروبا ، والتي تسببت في حرائق الغابات في دول مثل كندا واليونان ، وأثرت على صحة الناس والبيئة والاقتصاد.

ويعتبر شهر يوليو حارًا جدًا حتى الآن لدرجة أن العلماء يقدرون أن هذا الشهر سيكون الأكثر سخونة على مستوى العالم ومن المحتمل أن يكون أكثر الحضارات البشرية دفئًا ، على الرغم من أن هناك عدة أيام متبقية للتعرق.

وأعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وخدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي يوم الخميس أن حرارة شهر يوليو تجاوزت الأرقام القياسية. 

وقالوا إن درجة حرارة الأرض تجاوزت مؤقتًا عتبة الاحترار الرئيسية: الهدف المقبول دوليًا للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية (2.7 درجة فهرنهايت).

كانت درجات الحرارة أكثر دفئًا بمقدار 1.5 درجة مقارنة بأوقات ما قبل العصر الصناعي ، في 16 يومًا قياسيًا هذا الشهر ، لكن اتفاق باريس للمناخ يهدف إلى إبقاء متوسط درجة الحرارة العالمية لمدة 20 أو 30 عامًا عند 1.5 درجة. لقد حدثت أيام قليلة من الضرب المؤقت لهذه العتبة من قبل ، ولكن لم يحدث ذلك في يوليو.

كان شهر يوليو حارًا للغاية مع موجات الحر التي اجتاحت ثلاث قارات - أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا - لدرجة أن الباحثين قالوا إن تسجيل رقم قياسي لا مفر منه. لا تظهر موجة الحر في جنوب غرب الولايات المتحدة على مدار الشهر أي علامات على التوقف حيث وصلت موجة الحر في نهاية الأسبوع إلى معظم مناطق الغرب الأوسط والشرق مع أكثر من 128 مليون أمريكي بموجب تحذير من الحرارة يوم الخميس.

جوتيريش الغليان العالمي عصر الاحتباس الحراري الامم المتحدة يوليو

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023.. بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة 3 ثانوي أزهر| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

الآن نتيجة ثالثة ثانوي أزهر 2023| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 الأزهري| رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية بالاسم فقط

موعد انتهاء الموجة الحارة الحالية 2023 وحالة الطقس في مصر

متوفرة كاملة| لينك نتيجة الثانوية الأزهرية 2023.. بوابة الأزهر الإلكترونية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

رحل الطفل المعمّر

د هند جاد

إلى جناب الكوماندا المهم..!

خالد عكاشة

التصدع الإسرائيلى.. ومآلات الصورة الزاهية

محمد العسيري

عفاريت القيالة

وائل لطفي

لماذا تصرخ اللجان؟!

ماجد حبته

صفاقة فورين بوليسى

محمد الفايدي

قيادة التهويل وإدارة التهوين

مدحت بشاى

مرآة الضمير

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية: محاولات الجانب الإسرائيلى تقسيم الأقصى لن تنال من كونه وقفًا إسلاميًا خالصًا

مصر تدين اقتحام مسئولين إسرائيليين المسجد الأقصى.. وتحذر من عواقب خطيرة

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟