وزارة الخارجية تستدعى سفيرة الدنمارك نتيجة تكرار أحداث حرق المصحف

قال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إنه بناءً على توجيه من سامح شكرى، وزير الخارجية، استدعى السفير ياسر هاشم، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون شمال ووسط أوروبا، صباح اليوم، بمقر وزارة الخارجية، سفيرة الدنمارك بالقاهرة.

وتم إبلاغ سفيرة الدنمارك باستياء وإدانة مصر الشديدين ورفضها كلية، وعلى كافة الأصعدة الرسمية والشعبية، حوادث حرق المصحف الشريف التي تمت أمام مقار البعثات الدبلوماسية الأجنبية بالدنمارك مؤخراً، ومنها السفارة المصرية في كوبنهاجن، يوم 25 يوليو الجاري، في إطار الزعم بالرغبة في إيصال رسالة الدفاع عن حرية التعبير عبر مواصلة التظاهر أمام سفارات الدول العربية والإسلامية بالدنمارك.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن السفير هاشم أعاد التأكيد على موقف مصر الداعي لاتخاذ السلطات المعنية في الدنمارك، وغيرها من الدول التي شهدت أحداثاً مماثلة، إجراءات ملموسة لإيقاف مثل هذه الحوادث المؤسفة نهائياً، وبما يتسق مع إدانة الحكومة الدنماركية والحكومات الأخرى حرق القرآن الكريم وأي نصوص أو رموز دينية مقدسة باعتباره عملًا شائنًا لا يحترم أديان الآخرين ويؤدي إلى تأجيج المشاعر بين منتسبى الأديان والثقافات المختلفة.

وشدد السفير هاشم على أن استمرار تكرار تلك الأحداث المؤسفة، والتي لا تمت لحرية التعبير بصلة، يمثل انتهاكاً صريحاً لحرية الاعتقاد والممارسات الدينية على اختلافها، ويتناقض مع المواثيق الدولية لدعمه خطابات التطرف والكراهية وظاهرة الإسلاموفوبيا وازدراء الأديان، كما يتعارض بشكل قاطع مع جهود تعزيز التواصل الحضاري والدينى بين شعوب العالم على اختلاف دياناتهم ومعتقداتهم وثقافاتهم، وعلى النحو الذي دأبت مصر وما زالت تحذر من تداعياته المقيتة.