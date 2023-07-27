الخميس 27 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"بيطرى الإسماعيلية" ينظم قافلة علاجية لتحصين الماشية في أبوصوير

قافلة علاجية لتحصين
قافلة علاجية لتحصين الماشية في أبوصوير

واصلت مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، بإشراف وكيل الوزارة مدير عام مديرية الطب البيطري، وأطباء التلقيح الصناعي والتناسليات، استكمال القوافل العلاجية والتحصين لرؤوس الماشية حرصًا على خدمة المواطنين في أماكنهم.

حيث تم توجيه قافلة بيطرية لعلاج الماشية، بقرية أبوغنيم بالمحسمة الجديدة مركز ومدينة أبوصوير.

وخلال القافلة تم علاج ٤٧ حالة من الأبقار، ١٣ من الجاموس، ٥٣ من الأغنام، ٣ من الدواب وعدد ٢٤٠٠ من الدواجن. كما تم علاج ١٦ حالة تناسليات وعمل ١١ جراحة.

وتستمر القوافل البيطرية في توجيه خدماتها بقُرى الإسماعيلية، للوصول للحالات التي تحتاج الرعاية البيطرية في أماكنها وتوفير العلاج اللازم لها.

يأتي ذلك حفاظًا على الثروة الحيوانية والداجنة ووفقًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بحماية رؤوس الماشية وتنميتها وتحصينها من كافة الأمراض والأوبئة المنتشرة.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار الإسماعيلية الآن اخبار الاسماعيلية اليوم إدارة الطب البيطري

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023.. بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة 3 ثانوي أزهر| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

الآن نتيجة ثالثة ثانوي أزهر 2023| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 الأزهري| رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية بالاسم فقط

موعد انتهاء الموجة الحارة الحالية 2023 وحالة الطقس في مصر

متوفرة كاملة| لينك نتيجة الثانوية الأزهرية 2023.. بوابة الأزهر الإلكترونية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

رحل الطفل المعمّر

د هند جاد

إلى جناب الكوماندا المهم..!

خالد عكاشة

التصدع الإسرائيلى.. ومآلات الصورة الزاهية

محمد العسيري

عفاريت القيالة

وائل لطفي

لماذا تصرخ اللجان؟!

ماجد حبته

صفاقة فورين بوليسى

محمد الفايدي

قيادة التهويل وإدارة التهوين

مدحت بشاى

مرآة الضمير

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية: محاولات الجانب الإسرائيلى تقسيم الأقصى لن تنال من كونه وقفًا إسلاميًا خالصًا

مصر تدين اقتحام مسئولين إسرائيليين المسجد الأقصى.. وتحذر من عواقب خطيرة

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟