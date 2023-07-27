"بيطرى الإسماعيلية" ينظم قافلة علاجية لتحصين الماشية في أبوصوير

واصلت مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، بإشراف وكيل الوزارة مدير عام مديرية الطب البيطري، وأطباء التلقيح الصناعي والتناسليات، استكمال القوافل العلاجية والتحصين لرؤوس الماشية حرصًا على خدمة المواطنين في أماكنهم.

حيث تم توجيه قافلة بيطرية لعلاج الماشية، بقرية أبوغنيم بالمحسمة الجديدة مركز ومدينة أبوصوير.

وخلال القافلة تم علاج ٤٧ حالة من الأبقار، ١٣ من الجاموس، ٥٣ من الأغنام، ٣ من الدواب وعدد ٢٤٠٠ من الدواجن. كما تم علاج ١٦ حالة تناسليات وعمل ١١ جراحة.

وتستمر القوافل البيطرية في توجيه خدماتها بقُرى الإسماعيلية، للوصول للحالات التي تحتاج الرعاية البيطرية في أماكنها وتوفير العلاج اللازم لها.

يأتي ذلك حفاظًا على الثروة الحيوانية والداجنة ووفقًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بحماية رؤوس الماشية وتنميتها وتحصينها من كافة الأمراض والأوبئة المنتشرة.