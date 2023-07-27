تقارير دولية: تراجع أسهم الأسواق الناشئة والأسهم الصينية

كشفت تقارير دولية، عن أن أسهم الأسواق الناشئة عكست بعض من مكاسب الأسبوع الماضي، حيث تراجع مؤشر مورجان ستانلي لأسهم الأسواق الناشئة MSCI EM بنسبة 1.35%، وهو أكبر انخفاض أسبوعي له في شهر، حيث أثارت البيانات الاقتصادية في الصين الشكوك حول مسار النمو الاقتصادي للبلاد ومع إشارة البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة إلى عزم بنك الاحتياطي الفيدرالي الاستمرار في تشديد السياسة النقدية.

وانخفضت الأسهم المدرجة بمؤشر مورجان ستانلي لأسهم الأسواق الناشئة في جميع جلسات تداول هذا الأسبوع، إذ تكبدت أكبر خسائرها خلال جلستي الثلاثاء والجمعة.

ففي يوم الثلاثاء، هبط المؤشر بنسبة 0.55% حيث تأثرت المعنويات على خلفية ضعف البيانات الاقتصادية الواردة من الصين، والتي استمرت في إظهار تراجع معدل الاستهلاك في ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأشارت إلى احتمالية حدوث ركود اقتصادي.

وخسر المؤشر بشكل حاد مرة أخرى يوم الجمعة نحو 0.34%، على خلفية ارتفاع الدولار بعد أن زادت الأسواق من تسعيرها لمسار تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية مع تصاعد التوقعات برفع أسعار الفائدة الأسبوع القادم.

تراجعت الأسهم الصينية، لتخسر غالبية مكاسبها بالأسبوع الماضي، حيث أشارت العديد من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية إلى ضعف تعافي الاقتصاد الصيني مع عدم قدرة الإجراءات التحفيزية التي أصدرتها الحكومة على تعزيز معنويات المستثمرين.

وتراجع كل من مؤشر هانج سنج في هونج كونج Hang Seng، وهو الأكثر انفتاحا على المستثمرين الأجانب، ومؤشر شنغهاي المركب Shanghai Composite، وهو أكثرهم اتاحة للمستثمرين المحليين، بنسبة 1.74% و2.16% بالترتيب، ليشهدا أكبر خسائر لهما في وقت مبكر من تداولات هذا الأسبوع.

وفي مطلع الأسبوع، قدمت العديد من المؤشرات الرئيسية مثل مبيعات التجزئة وبيانات قطاع العقارات والناتج المحلي الإجمالي المزيد من الأدلة على تباطؤ الاقتصاد الصيني بشكل ملحوظ.

وواصلت الأسهم الصينية انخفاضها على مدار الأسبوع، وسط تزايد الشكوك بأن التحفيز الحكومي قد يكون كافيًا لدعم النمو الاقتصادي خاصة بعد الإعلان عن اتخاذ الحكومة العديد من الإجراءات التحفيزية هذا الأسبوع لكنها فشلت في تحسين المعنويات ودعم الأصول الصينية.