الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بعد تصدرهما التريند.. من هما مختار الديناري ودونا إمام أبطال مسلسل "ريفو 2"؟

مختار الديناري و
مختار الديناري و دونا إمام

حقق الثنائي مختار الديناري و دونا إمام، نجاحا كبيرا بظهورهما في مسلسل “ريفو 2” الذي عرض على منصة واتش إت الإلكترونية، وتصدرت قصتهما بشخصيتي محمود "مصور فرقة ريفو"، وزوجته مي تريند السوشيال ميديا خلال الأيام القليلة الماضية.

ويجسد دور محمود الفنان مختار الديناري، بينما تجسد دور مي، الفنانة دونا إمام، واستطاعا خطف الأضواء بمشاهدهم سويا ضمن أحداث المسلسل.

ويعد الفنان مختار الديناري ممثل ومخرج وراقص، ومدرب رقص معاصر، وطالب بالمعهد العالي للفنون المسرحية، و وتخرج من مدرسة "ناس" للمسرح الجسدي بجزويت القاهرة، كما يدرس في مركز القاهرة للرقص المعاصر.

وشارك مختار، في العديد من العروض المسرحية المستقلة وفي مهرجانات الجامعة، كما أخرج عدد من العروض أيضاً، وشارك في عدد من الأفلام القصيرة.

أما  دونا إمام شاركت في عدد من الأعمال الفنية من بينها الصفارة، ومسلسل "مذكرات زوج".


يذكر أن تدور أحداث الحلقات حول فرقة غنائية في فترة التسعينيات، اسمها "ريفو"، حققت شهرة واسعة، واستطاعت تغيير شكل الموسيقى وقتها، لكن بمرور الزمن، تبدلت أحوال وحياة أعضاء هذه الفرقة.

مسلسل "ريفو" من المسلسلات القصيرة ويتكون من 10 حلقات، وهو من تأليف محمد ناير وتحت قيادة المخرج يحيى إسماعيل.

تصدرت قصة محمود "مصور فرقة ريفو"، وزوجته مي تريند السوشيال ميديا خلال الايام القليلة الماضية وذلك أثناء وعقب عرض مشاهد الجزء الثاني من مسلسل "ريفو".

مدرس محمود مهر لمعهد العالي للفنون المسرحية الموسيقى المعهد العالي للفنون

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